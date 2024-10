Određen pritvor policajcu osumnjičenom za protivpravno lišenje slobode

Podgorica, (MINA) – Vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je rješenje sudije za istragu i odredilo pritvor policajcu Emiru Bučanu, osumnjičenom za protivpravno lišenje slobode.

Iz Osnovnog suda su saopštili da je pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, s obzirom na to da kao službeno lice u Upravi policije, ukoliko se nađe na slobodi, može ponoviti krivično djelo za koje je osnovano sumnjiv.

Kako su rekli, sudija za istragu tog suda odbila je predlog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici za određivanje pritvora.

„S pozivom na Zakon o unutrašnjim poslovima kojim je regulisano pitanje privremenog udaljenja sa rada u slučaju pokretanja krivičnog postupka zbog krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, odnosno zbog onog koje se goni po službenoj dužnosti, do pravosnažnog okončanja postupka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u konkretnom slučaju sud ne raspolaže informacijama da je poslodavac donio odluku o suspenziji osumnjičenog sa njegovog radnog mjesta.

Iz Osnovnog suda su rekli da, s obzirom na to, vijeće smatra da postoji realna mogućnost da osumnjičeni dođe u situaciju da ponovi radnju krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, budući da je osnovano sumnjiv da je prilikom izvršenja krivičnog djela iskoristio službenu legitimaciju.

Kako su kazali, pored toga, vijeće je imalo u vidu beskrupuloznost koju je osumnjičeni ispoljio prilikom preduzimanja radnji za koje se osnovano sumnjiči.

„Osumnjičeni je, prema sopstvenom kazivanju, zaposlen u Upravi policije – Sektor granične policije, a legitimisao je oštećenu jer je vozilo u kojem se nalazila bilo nepropisno parkirano, znajući da se njegova ovlašćenja ne odnose na primjenu Zakona o bezbjednosti javnog saobraćaja“, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su rekli da je vijeće, takođe, imalo u vidu i ispoljenu dozu bezobzirnosti.

„Koja se ogleda u tome da je osumnjičeni prilikom preduzimanja radnji koje mu se stavljaju na teret oštećenu stiskao u predjelu ruku i privlačio je ka sebi, i obratio joj se riječima “hoćeš li da ti pokažem nešto, pet minuta, niko neće znati, potpuna diskrecija”“, navodi se u saopštenju.

Iz suda su rekli da se protiv odluke vijeća može izjaviti žalba u roku od 24 sata od prijema rješenja.

