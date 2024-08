Određen pritvor osumnjičenom za nanošenja teške tjelesne povrede

Podgorica, (MIINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću odredilo je pritvor L.M, osumnjičenom za krivično djelo teška tjelesna povreda.

Iz nikšičkog ODT-a su saopštili da postoji osnovana sumnja da je L.M. zajedno sa P.V. i M.R, u Nikšiću, u noći između 28. i 29. jula, nanio teške tjelesne povrede N.R.

Pritvor L.M. određen je na predlog državnog tužioca u ODT u Nikšiću.

