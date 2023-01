Odobrena primjena ljekova za cističnu fibrozu

Podgorica, (MINA) – Komisija Ministarstva zdravlja odobrila je danas primjenu ljekova Kaftrio i Kalydeco (Trikafta), koji se koriste u terapiji cistične fibroze, saopšteno je iz tog resora.

Navodi se da je terapija odobrena za 18 pacijenata koji su prošli sve neophodne kontrolne preglede prije uvođenja lijeka u terapiju.

„Lijek je odobren za primjenu za 16 pacijenata uzrasta do 18 godina, i za dva odrasla pacijenta“, precizira se u saopštenju.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić kazala je da su danas u Ministarstvu zdravlja, u ime Komisije koja se bavi rijetkim bolestima, omogućili uvođenje lijeka trikafta pacijentima oboljelim od cistične fibroze.

„Kao što je poznato radi se o lijeku koji nije registrovan u Crnoj Gori, tako da smo imali dosta poteškoća da pravno taj lijek dopremimo u našu državu“, kazala je Ćorić.

Ona je podsjetila da su krajem prethodne godine svi pedijatrijski pacijenti koji boluju od cistične fibroze upućeni u Institut za majku i dijete, a odrasli u Centar za cističnu fibrozu, Klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu, na kontrolne preglede i procjenu stanja bolesti.

Prema riječima Ćorić, nakon što su dostavljeni svi neophodni nalazi i mišljenja odgovarajućih ljekara specijalista i konzilijuma, stvorili su se uslovi za uvođenje lijeka u terapiju.

„Dakle, stekli su se svi pravni uslovi, troškove liječenja snosi Fond za zdravstveno osiguranje, tako da je preostalo da dobavljači i Institut za ljekove i medicinska sredstva sprovedu neophodnu pravnu proceduru i lijek dopreme do krajnjih korisnika, odnosno pacijenata“, istakla je Ćorić.

Iz Ministarstva su kazali da je Komisija koja je odobrila primjenu lijeka trikafta i u narednom periodu biti zadužena za praćenje efekta terapije i nastavak liječenja pacijenata.

