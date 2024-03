Odbornici URA-e, PzP-a i Posebnog kluba dogovorili zajedničko djelovanje

Podgorica, (MINA) – Odbornici Građanskog pokreta URA, Pokreta za promjene (PzP) i Posebnog kluba dogovorili su zajedničko djelovanje u okviru parlamentarne većine Skupštine Glavnog grada čime je, kako su saopštili, riješena kriza vlasti u Podgorici.

U saopštenju nakon sastanka navodi se da je cilj zajedničkog djelovanja 11 odbornika saradnja na programskim osnovama, uz potpuno poštovanje ranije potpisanog koalicionog sporazuma postojeće odborničke većine.

Odbornici GP URA, PZP-a i Posebnog kluba su kazali da su im potrebe građana Podgorice na prvom mjestu, kao i funkcionalna gradska uprava.

“Svoj doprinos ostvarenju navedenog cilja, u Skupštini Glavnog grada, daćemo kroz koordinisano i zajedničko djelovanje naših odbornika”, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Ističe se da parlamentarna većina i dalje postoji, ali uz promjenu konstituenata vlasti koja se mora konstatovati i poštovati.

Odbornici URA-e, PzP-a i Posebnog kluba su kazali da očekuju od svih činilaca vlasti konstruktivan pristup.

“Ostajemo otvoreni za saradnju sa drugim odbornicima koji dijele programske vrijednosti i žele da pomognu jačanju i poboljšanju rada gradske uprave”, poručili su odbornici.

Oni su kazali da će ubzo i zvanično potpisati Memorandum o zajedničkom djelovanju.

“Čime će navedeni odbornici činiti najveću grupu odbornika u okviru parlamentarne većine”, dodaje se u saopštenju.

