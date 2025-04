Odbor usvojio izvještaj o radu ANB-a

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je danas izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za prošlu godinu, kazao je predsjednik Odbora Miodrag Laković.

“Konstatovali smo da su postignuti određeni značajni rezultati i da su njihove aktivnosti značajne kada je u pitanju djelovanje obavještajnih služi i jednoglasno usvojili izvještaj o radu ANB-a”, kazao je Laković novinarima u Skupštini.

On je, nakon sjednice koja je bila zatvorena za medije, rekao da poslanici opozicije nijesu učestvovali u radu Odbora.

“Njima ova tema nije bila dovoljno inspirativna a činjenica da u svakoj situaciji kritikuju rad Agencije”, dodao je Laković.

On je naveo da danas nije bilo riječi o imenovanju vršitelja dužnosti direktora ANB-a Ivice Janovića, što je u javnosti bilo kritikovano, jer to nije dio izvještaja.

Laković je, odgovarajući na pitanje novinara o hapšenju bratanića i tjelohranitelja predsjednika Skupštine Andrije Mandića, kazao da vjeruje da će se Mandić na plenumu izjasniti o tome.

“Državni organi treba da utvrde sve okolnosti tog slučaja. Državni organi u ovom trenutku rade poptuno nezavisno, niko ne može da ostvari bilo kakav uticaj, oni treba da utvrde sve činjenice”, rekao je Laković.

On je kazao da ne smatra da je u ovom trenutku opravdan zahtjev opozicije o ostavci Mandića.

“Ne mislim da bilo ko treba da odgovara za postupke drugih ljudi pa makar ako je neko ko je blizak u profesionalnom i porodičnom smislu. Ali to je na svakome od nas da ličnu odgovornost cijeni i da se sam odredi prema tome, ne bih svojom izjavom davao nikakve sugestije”, rekao je Laković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS