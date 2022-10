Odbor u petak o dešavanjima u bezbjednosnom sektoru

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu odlučiče u petak o kontrolnom saslušanju čelnika Vlade, policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i tužilaštva povodom, kako je saopšteno, aktuelnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru i oblasti međunarodne diplomatije.

Predloženo je saslušanje premijera Dritana Abazovića, ministara vanjskih i unutrašnjih poslova Ranka Krivokapića i Filipa Adžića, direktora Uprave policije Zorana Brđanina, vršioca dužnosti (v.d.) direktora ANB-a Save Kentere.

Predloženo je saslušanje i v.d. vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Predsjednik Odbora Milan Knežević kazao je ranije da će zakazati sjednicu tog skupštinskog tijela povodom “nedavnog hapšenja crnogorskih državljana, među kojima je jedan visoki funkcioner Ministarstva vanjskih poslova, zabrane ulaska ambasadora Srbije u Crnu Goru i još 28 stranih državljana, protjerivanja ruskih diplomata”.

“Sjednicu ću zakazati zbog konfuznih i kontroverznih informacija koje dolaze od zvaničnih organa Vlade i Specijalnog državnog tužilaštva, uz naglašeni narativ da je ugrožena bezbjednost države”, naveo je Knežević u saopštenju.

On je istakao da, imajući u vidu učestale zloupotrebe službenog položaja onih koji bi trebalo da sprovode, ali i štite Ustav i zakone Crne Gore, smatra za svoju dužnost da se zakazivanjem sjednice Odbora dobiju informacije o tim slučajevima.

