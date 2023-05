Odbijena lista Crnogorske građanske akcije, potvrđeno ukupno 15 lista

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) odbila je listu Crnogorske građanske akcije (CGA) za vanredne parlamentarne izbore koji će se održati 11. juna.

DIK je, od 17 podnesenih izborih lista, potvrdio njih 15, a prethodno je odbio listu grupe građana “La casa de papel”.

Kako prenosi portal RTCG, iz DIK-a su kazali da listi CGA nedostaje 35 validnih potpisa podrške.

Liste koje nijesu potvrđene imaju mogućnost da se žale Ustavnom sudu.

