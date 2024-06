Odbijen zahtjev za saslušanje Novovića

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu nije podržao predlog za kontrolno saslušanje glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića povodom transkripata sa Skaj aplikacije.

Predlog za kontrolno saslušanje Novovića podnijeli su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD) i Građanskog pokreta URA, Danijel Živković, Nikola Janović, Nikola Zirojević i Filip Adžić.

Janović je, obrazlažući zahtjev, rekao da se iz transkripata objavljenih na portalu Libertas može zaključiti da se u Crnoj Gori stvarala mreža za krijumčarenje cigareta, kao i da su u njima pominju sadašnji i dva bivša premijera.

„A da u odnosu na pomenute transkripte Specijalno državno tužilaštvo (SDT) nije postupalo cijelu godinu sve do njihovog javnog objavljivanja”, naveo je Janović.

On je rekao da smatraju da je neophodno da se organizuje saslušanje Novovića pred skupštinskim Odborom za bezbjednost i odbranu.

Janović je kazao da se, prema izjavi Novovića, može zaključiti da se tek po objavljivanju transkripata dogodila reakcija nadležnih organa.

“Mislimo da je javnost uznemirena činjenicom da tekstovi ukazuju na ozbiljne optužbe o kriminalu”, dodao je Janović.

On je kazao da bi se izglasavanjem incijative poslala poruka “da želimo da se borimo protiv kriminala”.

“I da pomažemo tužilaštvu da sve činjenice budu na stolu. Nadam se da će sve kolege podržati inicijativu”, dodao je Janović.

Poslanik Demokratske narodne partije Vladislav Bojović rekao je da, ako postoje sumnje na postupanje tužilaštva, smatra da predstavnici tužilaštva treba da dođu u parlament zarad interesa ukupne javnosti i samih slučajeva.

“Podržaćemo inicijativu, niko ne treba da smatra da je nedodirljiv, već da prihvata činjenicu da je ovo parlament, najreprezentativnija institucija ako se gleda demokratski legitmitet”, naveo je Bojović.

Poslanik URA-e Filip Adžić kazao je da se prolongiranjem održavanja saslušanja, koje je bilo predviđeno za srijedu, “što je i tada bio skandal”, dobilo to “da danas imamo ovakva dešavanja na ulicama Crne Gore”.

“Dio odgovornosti snosi i neodržavanje sjednica ovog Odbora i nemogućnost da saznamo pravu istinu i da na vrijeme otklonimo sve neodumice oko izbora direktora policije, za prijave koje je ministar unutrašnjih poslova podnosio protiv Vlade i premijera”, naveo je Adžić.

On je rekao da je na Odboru trebalo da se čuje i o pokušaju diksreditacije nekih ljudi u policiji, tužilaštvu i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB).

“Da je postojala jača podrška Vlade ministru unutrašnjih poslova, vjerujemo da do ovakvih situacija ne bi došlo ili bi bile u manjem obimu”, kazao je Adžić.

On je kazao da će insistirati na odgovornosti i “gdje je zapelo i ko su ti ljudi koji su dozvolili da se čuje da je mafija jača od države”.

“Reći ću vam da je najslabija država jača od mafije, ukoliko postoji politička volje kod izvršne vlasti da se suprotstavi mafiji. Izgovori da je mafija jača ne postoje, postoje samo želje unutar izvršne vlasti da se mafija ponovo vrati da kontroliše naše institucije”, naveo je Adžić.

Prema njegovim riječima, Odbor mora da pokaže proaktivnost.

“Pasivno posmatranje nas je dovelo i do ove situacije, da su se obračuni kriminalnih klanova vratili na naše ulice”, rekao je Adžić.

On je kazao da podržava inicijativu da se sazna puna istina.

“Niko iz URA-e nema šta da krije, želimo da javnost sazna svaki detalj, siguran sam da će se neki ljudi iz Pokreta Evropa sad (PES) zastidjeti kad javnost bude upoznata ko se krije iza pojedinih nikova, koje su pokušali da imputiraju bivšem premijeru”, poručio je Adžić.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da je kontrolno saslušanje prilika da SDT da javnosti informacije i relaksira građane.

“Najopasnija je selektivna pravda, građani moraju da imaju osjećaj jednakosti kada je riječ o pravdi. Imamo obavezu da građanima damo informacije koje potresaju Crnu Goru duže vrijeme”, naveo je Ibrahimović.

Poslanik PES-a Miodrag Laković rekao je da PES ne može da glasa za donošenje odluke o saslušanju, jer ona nije u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru oblasti bezbjednosti i odbrane.

On je ukazao da je Odbor za bezbjednost i odbranu jedini odbor koji ima svoj zakon “i on nas obavezuje da postupamo u skladu sa njim”.

“Obavezni smo da kontrolišemo službe bezbjednosti, tužilaštvo nije služba bezbjednosti. Kontrolno saslušanje je jedan mehnaizam kako kontrolišemo one za koje smo nadležni – policija, Ministarstvo unutrašnjih poslovs, Vojska, ANB, Ministarstvo odbrane”, dodao je Laković.

On je rekao da se ne može izlaziti iz okvira Zakona o parlamentarnom nadzoru.

“U diskusiji se čula teza da tužilaštvo nije preduzimalo ništa dok predmet nije došao do javnosti, mislim da je to olako izrečeno, jer se lišenje slobode desilo nakon iznošenja detalja u javnosti, što ne znači da se neke druge radnje nijesu preduzimale”, kazao je Laković.

On je naveo da je za kontrolu rada tužilaštva i sudova nadležan Odbor za politički sistem pravoduđe i upravu.

Govoreći o izjavi koju je dao prije nekoliko dana da je mafija jača od države, Laković je rekao da je kriminal jak i potentan.

“I da u tom smislu treba razvijati mehanizme da se na što efikasniji način sukobimo suočimo sa organizovanim kriminalom”, dodao je Laković.

