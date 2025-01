Odbačena krivična prijava protiv profesora podgoričke gimnazije

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) odbacilo je krivičnu prijavu protiv profesora podgoričke gimnazije “Slobodan Škerović”, koja je podnijeta u vezi sa neprimjerenim obraćanjem učenici u vajber grupi odjeljenja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog resora su rekli da je taj slučaj prijavljen u decembru prošle godine.

„Ministarstvo je obaviješteno da je nadležno ODT odbacilo krivične prijave, jer ne postoji osnovana sumnja da je u konkretnom slučaju izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS