Od početka novembra 56 slučajeva velikog kašlja

Podgorica, (MINA) – Institutu za javno zdravlje (IJZ) je od početka novembra, zaključno sa nedjeljom, prijavljeno 56 slučajeva obolijevanja od pertusisa, bolesti koja je poznata pod nazivom veliki kašalj, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz IJZ-a su kazali da je kod 46 oboljelih bolest potvrđena laboratorijskim putem – PCR ili serološkim analizama, dok je kod deset osoba prijavljeno obolijevanje na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelom osobom.

„Među prijavljenim slučajevima, najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina (33)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je veliki kašalj registrovan kod osam osoba u uzrasnoj grupi od 26 do 64 godine, kod pet osoba mlađih od godinu, kod četiri osobe u uzrasnoj grupi od 16 do 20 godina.

Iz IJZ-a su rekli da je veliki kašalj registrovan kod tri osobe u uzrasnoj grupi od jedne do pet godina i kod dvije osobe u uzrasnoj grupi od šest do deset godina.

Kako su naveli, najveći broj slučajeva registrovan je u Podgorici – 36, Danilovgradu šest, Budvi – tri, na Cetinju i u Zeti po dva.

Iz IJZ-a su kazali da je po jedan slučaj registrovan u Herceg Novom, Kotoru, Nikšiću, Pljevljima i Tivtu.

„Od 56 registrovanih slučajeva, kod 54 je od posljednje doze vakcine do obolijevanja prošlo duže od pet godina – kada se zbog karakteristika acelularne vakcine ne može očekivati postojanje imuniteta, ili su osobe nepotpuno imunizovane/odnosno ne postoji podatak o imunizaciji, uglavnom osobe starije od 25 godina)“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su podsjetili da je pertusis oboljenje kod koga se naročito teški simptomi mogu javiti kod novorođenčadi i nepotpuno imunizovane odojčadi, odnosno djece uzrasta ispod jedne godine, kod kojih je ta bolest nerijetko životno ugrožavajuća.

„Adolescenti, odrasli i imunizovana djeca najčešće imaju blaže ili atipične simptome, iako se izraženo oboljenje može javiti u svim uzrasnim grupama posebno kod onih kod kojih je od završene vakcinacije/revakcinacije prošlo duže od četiri godine“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su apelovali na sve roditelje da redovno i na vrijeme vakcinišu djecu, a oni koji kasne sa vakcinacijom da što prije nadoknade propuštene doze, kako bi spriječili teže forme bolesti, komplikacije i hospitalizacije.

„Zbog pojave pertusisa u epidemijskoj formi interval između prve tri doze vakcine preporučuje se skratiti na mjesec, kako bi odojčad pravovremenom imunizacijom sa navršena dva, tri i četiri mjeseca što prije bila zaštićena“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naveli da je, počev od 3. decembra, svim vikendima do kraja godine organizovana mogućnost dopunskih termina za vakcinaciju.

Kako su dodali, roditelji vikendima mogu dovesti djecu i vakcinisati ih protiv svih bolesti iz redovnog kalendara, protiv pertusisa, morbila, zaušaka, rubele, humanog papilloma virusa i drugih.

„Za precizne termine vakcinacije tokom vikenda potrebno je interesovati se u opštini stanovanja, dok se u Podgorici dopunski termini za vakcinaciju organizuju u Domu zdravlja Stara Varoš, na Pobrežju, od devet do 17 sati“, rekli su iz IJZ-a.

Kako su kazali, o mogućnosti vakcinacije vikendima svi roditelji djece, koji imaju validan broj telefona u elektronskom kartonu, dobili su poziv i putem SMS poruke.

Iz IJZ-a su naveli da se, pored dopunskih termina, vakcinacija sprovodi i prema zakazanim terminima radnim danima kod izabranih ljekara za djecu.

