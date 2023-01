Obračun januarskih plata policajaca sa novim uvećanim koeficijentima

Podgorica, (MINA) – Januarska plata policajaca obračunaće se sa novim uvećanim koeficijentima od 20 odsto, na koju će se uvrstiti i uvećenje od deset odsto, saopšteno je iz Sindikata Uprave policije.

Iz Sindikata su naveli da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) organizovan radni sastanak sa resornim ministrom Filipom Adžićem, povodom, kako su rekli, raznih dezinformacija o dugo očekivanom povećanju zarada policijskih službenika i obračuna za januar ove godine.

Saopšteno je da je Adžić ukratko upoznao prisutne sa dosadašnjim rezultatima MUP-a vezano za povećanja zarada zaposlenih, nabavke nove uniforme, službenih vozila i drugih rezultata postignutih u korist zaposlenih.

“Prisutni su se saglasili da je vidan napredak na polju saradnje u dijelu rješavanja stambenih pitanja, gdje je MUP dao veliki doprinos obezbjeđenju podrške projektima stambene gradnje u kojima će značajan broj zaposlenih riješiti svoje stambeno pitanje”, rekli su iz Sindikata.

Oni su kazali da su predložene smjernice kako treba rješavati tu problematiku.

Kako su naveli, prisutni su se saglasili da je zajednički rad MUP-a i Sindikata doprinio da se koeficijenti policijskih službenika uvećaju za 20 odsto, što će se odraziti na uvećanje ostalih dodatana na zaradu, kao što su prekovremeni rad, noćni i praznični sati.

Iz Sindikata su podsjetili da su sa Ministarstvom finansija uspjeli da ispregovaraju dodatno uvećanje na zaradu od 20 odsto, kroz Odluku o dodatku na zaradu na određenim radnim mjestima, koja se odnosi na policijske službenike.

“Kako je ta odluka usvojena od Vlade Crne Gore 30. decembra prošle godine, odnosno poslije usvajanja budžeta za ovu godinu, neophodno je da se izvrši procjena uticaja na već usvojeno povećanje koeficijenata”, rekli su iz Sindikata.

Oni su kazali da je za sve to potrebno sagledati uticaj januarske zarade na planirana sredstva za zarade zaposlenih u policiji, kako bi se opredijelila dodatna sredstva za tu namjenu.

“Januarska plata će se obračunati sa novim uvećanim koeficijentima 20 odsto, na koju će se uvrstiti i uvećenje po Odluci u visini deset odsto”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je zaključeno da se u što kraćem roku organizuje sastanak sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem, kako bi se za budžetsku godinu obezbijedila nedostajuća sredstva za isplatu po osnovu Odluke o dodatku na zaradu na određenim radnim mjestima.

Iz Sindikata su naveli da je donijet zaključak da se u što kraćem vremenu uradi fiskalni uticaj Predloga Kolektivnog ugovora, kako bi se dostavio Ministarstvu finansija na davanje mišljenja, da bi se taj document potpisao tokom februara.

“Sastanak sa Adžićem bio je veoma konstruktivan. On je izrazio spremnost da, u saradnji sa Sindikatom Uprave policije, rješava sve naslijeđene i nove probleme zaposlenih u MUP”, rekli su iz Sindikata.

Oni su poručili da će i u narednom periodu, u zavisnosti od dinamike realizacije zaključaka, nastaviti sa sindikalnom borbom u cilju zaštite prava svojih članova.

