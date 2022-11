Obezbijeđeni ljekovi koji su nedostajali

Podgorica, (MINA) – Ljekovi koji su nedostajali, a nalaze se na Listi Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), uglavnom su već obezbijeđeni, svakodnevno pristižu u skladište Montefarma, a potom se distribuiraju apotekama, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

On je u intervjuu za Portal RTCG rekao da je država već obezbijedila i da će nastaviti u kontinuitetu da obezbjeđuje sredstva za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Kako je naveo Šćekić, nabavka ljekova i medicinskih sredstava jedna je od najvažnijih aktivnosti, na koju Vlada stavlja poseban akcenat.

On je kazao da u prilog tome govori podatak da je FZO 28. oktobra ove godine uplatio Montefarmu 13,75 miliona EUR za nabavku ljekova i medicinskih sredstava, a sljedeća uplata realizovana je 9. novembra, kada je uplaćeno dodatnih deset miliona EUR.

Šćekić je dodao da je u periodu od samo desetak dana za nabavku ljekova i ostalih neophodnih medicinskih sredstava uplaćeno skoro 24 miliona EUR.

“Ljekovi koji su nedostajali, a nalaze se na Listi FZO, uglavnom su već obezbijeđeni, svakodnevno pristižu u skladište Montefarma, a potom se distribuiraju našim apotekama”, kazao je Šćekić.

Kako je rekao, imajući u vidu činjenicu da u okviru Montefarma, kao državne veledrogerije, posluje 56 apoteka u svim opštinama u Crnoj Gori, sprovode se redovne i vanredne isporuke kako bi se na što brži i efikasniji način snabdijeli građani neophodnim ljekovima.

Na pitanje da li je tačno da, pored ljekova za onkološke pacijente, u apotekama nema dovoljno ni insulinske terapije, Šćekić je odgovorio da je apsolutno netačna informacija da u ovom trenutku nedostaju citostatici i insulini u apotekama Montefarma.

“Pojedini citostatici i ljekovi za liječenje rijetkih i teških oboljenja, koji su van Liste ljekova, imaju poseban režim nabavke, i to na osnovu odobrenja komisija Fonda, Ministarstva zdravlja ili konzilijuma Kliničkog centra”, naveo je Šćekić.

Kako je kazao, kada se pacijentu odobri lijek, Montefarm pristupa nabavci lijeka u količini koja je potrebna, u najkraćem mogućem roku.

Šćekić je rekao da onkološki i insulin zavisni pacijenti imaju na raspolaganju propisane terapije, dok se ostali ljekovi konstantno nabavljaju i distribuiraju shodno dinamici isporuka od strane dobavljača.

Kako je naveo, jedini izuzetak su sporadične nestašice pojedinih vrsta ljekova i medicinskih sredstava kada dobavljač nije u mogućnosti da isporuči ugovorene količine.

“Kao i u slučaju kada iz nekog razloga, kao što je nedostatak supstanci za proizvodnju nekog lijeka, proizvođač trenutno prekine proizvodnju, s čim smo se i mi i sve države Evrope, suočili nedavno nekoliko puta”, dodao je Šćekić.

Upitan vidi li rješenje za bolnicu Meljine, on je kazao da je interes i cilj povratak te bolnice u državno vlasništvo.

“Od tog cilja nećemo odustati, ali isto tako nećemo pribjeći bilo kakvom rješenju koje nema dugoročnost i konačnost izlaska iz ove situacije”, poručio je Šćekić.

Prema njegovim riječima, problem sa kojim se suočava ta ustanova i svi zaposleni u njoj zahtijeva multisektorski pristup i odgovor koji ne može riješiti isključivo i samo resor zdravlja.

“Jer kao što je već poznato radi se o predmetu koji je, između ostalog, i pod sudskim sporom, a država na sve načine pokušava da iznađe najbolje, a na zakonit način utemeljeno rješenje za izlazak iz te situacije”, kazao je Šćekić.

