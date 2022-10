Obezbijeđena nova oprema za bezbjedno skladištenje vakcina

Podgorica, (MINA) – Adekvatno skladištenje vakcina od ključnog je značaja za učinkovitu imunizaciju, saopštili su iz UNICEF-a, navodeći da su zbog toga crnogorskim zdravstvenim ustanovama obezbijedili 17 specijalnih frižidera.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander kazao je da su vakcine najsigurniji način za zaštitu djece od bolesti opasnih po život.

„Kako bi bile djelotvorne, neophodno je obezbijediti njihovo adekvatno skladištenje. UNICEF će nastaviti da podržava zdravstveni sistem Crne Gore u cilju daljeg unapređenja skladištenja i distribucije vakcina”, istakao je Santander.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić zahvalio je UNICEF-u što u kontinuitetu pruža podršku i pomoć zdravstvenom sistemu Crne Gore.

„I ovaj vid pomoći, koji omogućava bezbjedno skladištenje vakcina, od velike je važnosti za njihovu bezbjednost i dalju upotrebu“, poručio je Šćekić.

Direktor Montefarma Goran Marinović kazao je da je saradnja sa UNICEF-om rezultirala brojnim, izuzetno značajnim donacijama, kako toj zdravstvenoj ustanovi, tako i cjelokupnom sektoru javnog zdravstva u Crnoj Gori, naročito tokom pandemije kovid-19.

„Podrška koju smo imali kroz vrijednu donaciju komore za skladištenje, čuvanje i distribuciju vakcina, kao i prateća savremena oprema, unaprijedila je i proširila postojeći sistem „hladnog lanca“ u Montefarmu“, rekao je Marinović.

Kako su kazali iz UNICEF-a, novi specijalni frižideri sa stabilizatorima napona obezbjeđuju optimalne uslove, jer rade bez značajnijih promjena temperature skladištenja čak i ukoliko se otvaraju i zatvaraju nekoliko puta dnevno.

Prema njihovim riječima, u slučaju nestanka struje, ti frižideri omogućavaju da unutrašnja temperatura ostane stabilna tokom dužeg vremenskog perioda, čime se obezbjeđuje najviši kvalitet vakcina.

Iz UNICEF-a su podsjetili da su, tokom protekle dvije godine, Crnoj Gori obezbijedili opremu, ljekove i drugi potrošni materijal za kovid-19 i imunizaciju u vrijednosti od preko 1,2 miliona EUR.

„UNICEF će i u narednom periodu nastaviti da pruža ovu vrstu podrške Crnoj Gori, uključujući i u okviru partnerstva sa Evropskom unijom“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS