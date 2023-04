O važnim zakonima se odlučuje u parlamentu koji je raspušten

Podgorica, (MINA) – Poslanici vladajuće većine o važnim zakonima odlučivaće na sjednici Parlamenta koji je 16. marta raspušten, rekao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Poslanici Skupštine, na sjednici koja počinje danas, verifikovaće više međunarodnih sporazuma i ugovora, razmatrati izmjene nekoliko zakona i izjasniti se o predlogu za skidanje imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista i SD-a zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj.

Kako je saopšteno iz SD-a, Mugoša je kazao da je parlamentarna većina, koja nema podršku većine građana Crne Gore”, odlučila da održi sjednicu parlamenta koji je od 16. marta raspušten, a na kojoj je desetak tačaka dnevnog reda.

“Osim toga, poslanici nelegitimne većine i smijenjena Vlada još predlažu i dopunu dnevnog reda raspuštenog parlamenta sa 12 novih zakonskih predloga”, rekao je Mugoša.

On je istakao i da su mnogi od zakonskih rješenja predloženi bez javnih konsultacija, finansijskih procjena, usklađenosti sa standardima Evropske unije (EU), čime se Crna Gora dodatno udaljava od članstva u Uniji.

Mugoša je rekao da su neki predlozi zakona o kojima će se diskutovati u “raspuštenom parlamentu” sistemske prirode.

“Izgleda da će do 11. juna Skupština (raspuštena) biti “najproduktivnija””, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS