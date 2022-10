O sudijama Ustavnog suda 21. oktobra

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala je za 21. oktobar sjednicu parlamenta na kojoj će se razmatrati predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Ustavni odbor u četvrtak je predložio Skupštini da za sudije Ustavnog suda izabere Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić.

U sazivu se navodi da će sjednica početi u 13 sati.

