O odnosima Crne Gore i EU sjutra na sastanku u Briselu

Podgorica, (MINA) – U Briselu sjutra će se održati 17. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Evropske unije i Crne Gore (ZKO), u čijem će fokusu biti Izvještaj Evropske komisije (EK) za ovu godinu, rekli su iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Iz MEP-a su kazali da će sastanak otvoriti predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Oliver Ropke, zamjenik predsjednika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Aurel Laurentiu Plosceanu i ministarka evropskih poslova Crne Gore Maida Gorčević.

Kako su naveli, u uvodnom dijelu, učesnicima sastanka će se obratiti kopredsjedavajući ZKO, Decebal Stefanita Padure i Gordana Đurović.

Najavljeno je da će članovi ZKO-a razmotriti trenutno stanje u odnosima EU i Crne Gore, s fokusom na Izvještaj EK o Crnoj Gori za ovu godinu i pregled razvoja u okviru Berlinskog procesa.

“Koje će predstaviti, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju EK Sindi van den Bogert i šef Misije Crne Gore pri EU Petar Marković”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, predstavnici civilnog sektora iz Crne Gore govoriće o stanju obaveza u okviru Klastera 1 odnosno o osnovama procesa pristupanja, s fokusom na reformu javne uprave, kao i o pregledu situacije civilnog društva u Crnoj Gori, uključujući socijalni dijalog.

Najavljeno je da će o tim obavezama govoriti Pavle D. Radovanović iz Privredne komore Crne Gore, Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom, Suzana Radulović iz Unije poslodavaca, Tatjana Džudović iz Saveza sindikata Crne Gore i Marko Sošić iz Instituta Alternativa.

Na navedene teme, govoriće i Maja Handjiska Trendfailova iz ReSPA-e, izvjestilac Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Kristian Pirvulesku kao i Tatiana Romon i Ana Mariguesa iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Na sastanku će biti usvojena zajednička deklaracija koja će biti upućena Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Evropskoj službi za vanjske poslove, Evropskoj komisiji i Vladi Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

