NVO uputile inicijativu Spajiću: Crna Gora da kosponzoriše Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Predstavnici 14 nevladinih organizacija (NVO) i građanske aktivistkinje Jovana Marović i Dina Bajramspahić uputili su danas premijeru Milojku Spajiću inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici.

Oni su pozvali Spajića da bude konzistentan u odnosu na dosadašnju poziciju Crne Gore i tražili da se Crna Gora pridruži državama koje kosponzorišu Rezoluciju čiji će Nacrt biti predstavljen sjutra na zatvorenoj sjednici UN-a.

“Budući da se podrazumijeva da će Crna Gora 2. maja glasati za Rezoluciju, smatramo da treba da učini i korak više i pridruži se grupi od trenutno 18 država svijeta koje su je kosponzorisale i koje razumiju važnost izgradnje mira”, navodi se u inicijativi upućenoj Spajiću.

U tom dokumentu se podsjeća da su, od država regiona, do sada Bosna i Hercegovina, Slovenija i Sjeverna Makedonija objavile da će biti države kosponzorke pomenute rezolucije.

“Kao najozbiljnija kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji (EU), Crna Gora mora da pokaže kapacitet, ne samo da sprovodi odluke međunarodnih sudova i poštuje svoje međunarodne obaveze, već i da u praksi pokaže da njeguje univerzalne vrijednosti na kojima počiva zajednica kojoj želi da se priključi”, poručuje se u inicijativi.

Dodaje se da Crna Gora, njegujući regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose po kojima je bila prepoznata, mora značajno doprinijeti da se kultura sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici podigne na međunarodni nivo.

“Većinska Crna Gora želi dostojno da iskaže poštovanje prema žrtvama srebreničkog genocida, kao i do sada”, navodi se u dokumentu upućenom Spajiću.

Rezolucija UN, kako se dodaje, nadovezuje se na Povelju UN, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Konvenciju o kažnjavanju zločina genocida, Rezoluciju UN 827 o osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, presudu Međunarodnog suda pravde iz februara 2007. godine kojom je zločin u Srebrenici proglašen genocidom.

Navodi se i da se Rezolucija nadovezuje i na presude Haškog tribunala kojima je do sada sedam osoba pravosnažno osuđeno za genocid izvršen nad Bošnjacima u Srebrenici.

Potpisnici inicijative su podsjetili da je Skupština Crne Gore 2009. godine usvojila Deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta (EP) o Srebrenici, a 2021. godine i Rezoluciju o genocidu o Srebrenici.

“Imajući u vidu da negiranje genocida u Srebrenici nije prestalo ni nakon usvajanja te Rezolucije, te da, takođe, nije ustanovljen Dan sjećanja iako to Rezolucija predviđa, jasno je da nije učinjeno dovoljno da se prihvate činjenice i odgovorno obezbijedi zajednička budućnost”, navodi se u inicicijativi.

Potpisnici, kako su kazali, očekuju da Spajić formalnim potpisivanjem formulara o kosponzorstvu Rezolucije UN o genocidu u Srebrenici pokaže da stoji uz sve ono što u taim dokumentima piše, ali i da stavi Crnu Goru na pravu stranu istorije.

“Gdje joj je uvijek i bilo mjesto”, kaže se u inicijativi.

Inicijativu su potpisali Jovana Marović iz Savjetodavne grupe „Balkan u Evropi“, građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić, Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava, Miloš Marković iz Aktivne zone, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, Ljupka Kovačević iz Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Maja Raičević iz Centra za ženska prava.

Potpisnici Inicijative su i Milka Tadić Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, kao i Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, Zorana Marković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, Velija Murić iz Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava.

Inicijativu su potpisali i Olivera Nikolić iz Instituta za medije, Ivana Vujović iz Juventasa, Aida Perović iz Prime, Jovan Ulićević iz Spektre, kao i Demir Ličina iz Udruženja „Štrpci – Protiv zaborava“.

