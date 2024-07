Nurković predložen za potpredsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Mirsad Nurković predložen je za potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

Predlog za izbor Nurkovića podnijeli su poslanici BS-a Amer Smailović, Kenana Strujic Harbić, Admir Adrović, Edina Dešić i Jasmin Ćorović.

„Na osnovu člana 19 Poslovnika Skupštine podnosimo predlog za izbor Nurkovića, poslanika BS-a, za potpredsjednika Skupštine Crne Gore“, navodi se u predlogu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS