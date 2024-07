NSD: Milatović predvodnik političke manjine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas je i jasno sebe stavio u poziciju predvodnika političke manjine, ocijenili su iz Nove srpske demokratije (NSD).

Milatović je rekao da su lideri partija parlamentarne većine nedolaskom na današnji sastanak pokazali odnos prema evropskoj perspektivi Crne Gore i dodao da je želio da predstavnicima vladajućih partija ukaže na greške i štetu koju nanose državnom interesu.

Iz NSD su kazali da današnje pravdanje Milatovića prkosi zdravom razumu i logici.

Oni su kazali da, ukoliko je Milatoviću krivo što na sastanku nijesu bili predstavnici većinske Crne Gore, „onda bi valjda logičnije bilo da je odustao od organizacije takvih konsultacija“.

„Milatović je danas i jasno sebe stavio u poziciju predvodnika političke manjine“, poručili su iz NSD-a.

Oni su naveli da se Milatović čak i prema manjini nije ponio inkluzivno.

„I sa punim pravom pitamo zašto nije uvažio predsjednika Stranke evropskog progresa Duška Markovića, kao i predsjednika Crnogorskog evropskog pokreta Novaka Adžića, a posebno se konsultovao sa nekadašnjim predsjednikom Socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem“, dodaje se u saopštenju.

Iz NSD-a su rekli da, umjesto da bude odgovoran predsjednik svih građana i ruku pomirenja prije svega pruži premijeru milojku Spajiću, „a onda i svima nama koje je ovih dana napadao“, Milatović je odlučio da bude predsjednik manjine, koja je do 2020. godine uništila Crnu Goru.

„Ono što ga možda kvalifikuje da bude predvodnik te manjine jeste što je u stavovima o Rezoluciji o sistemu logora u Jasenovcu, Dahau i Mauthauzenu otišao i korak dalje od predsjednika stranaka i partija koji čine parlamentarnu opoziciju, koji su u Skupštini jasno i nedvosmisleno saopštili da se u Jasenovcu desio genocid“, navodi se u saopštenju NSD-a.

Oni su dodali da „njihov novi predsjednik Rezoluciju, koja je nedvosmislen civilizacijski iskorak Crne Gore tretira kao antievropski potez“.

