Novinari moraju biti adekvatno plaćeni

Podgorica, (MINA) – Novinari u Crnoj Gori moraju biti adekvatno plaćeni i vrednovani, kako bi posao obavljali što bolje, poručio je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je svim poslenicima javne riječi čestitao 23. januara – Dana novinara Crne Gore.

Vojinović je kazao da tradicija novinarstva i izgovorene riječi u Crnoj Gori dodatno obavezuje medije da promovišu istinu, slobodu, pravdu i demokratiju.

„Posao novinara je veoma odgovoran i nije lak, i zato oni moraju biti adekvatno plaćeni i vrednovani kako bi ga obavljali što bolje“, poručio je Vojinović.

Na taj način će, prema njegovim riječima, novinari imati dominantnu poziciju na medijskoj sceni i očuvati kvalitet profesionalne etike.

Vojinović je zahvalio svim novinarima u Crnoj Gori na, kako je rekao, izuzetno korektnoj saradnji.

„Srećan vam vaš dan, gospodo novinari, i želim vam da svoj posao i dalje obavljate korektno i konkretno, u što boljim uslovima i sa što više slobode kako bi i dalje bili sedma sila“, navodi se u čestitki.

