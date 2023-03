Novi ortopedski sto za bolnicu u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) donirala je Opštoj bolnici Pljevlja 70 hiljada EUR za kupovinu ortopedskog stola, saopšteno je iz te kompanije.

Navodi se da su ugovor o donaciji potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i direktor Opšte bolnice Pljevlja Saša Grbović.

Rovčanin je kazao da je donacija nastavak društveno odgovornog odnosa EPCG prema zdravstvenom sistemu Crne Gore.

“U prethodnom periodu imali smo brojne donacije, a mislim da je izuzetno važno da sve društveno odgovorne kompanije usmjere donacije prema pljevaljskom zdravstvu”, rekao je Rovčanin.

Tu, kako je naveo, postoji više razloga.

“Ovdje se proizvode ogromne količine električne energije, ovaj grad utiče na kompletan spoljno trgovinski bilans Crne Gore, i zato mislim da je pljevaljsko zdravstvo bilo zapostavljeno”, kazao je Rovčanin.

On je rekao da se nada da će donacija biti od koristi i da će gradjani Pljevalja dobiti kvalitet u zdravstvenoj zaštiti.

Grbović je poručio da je izuzetno zahvalan EPCG na toj donaciji.

On je kazao da je ovo nastavak saradnje sa EPCG i da im je ta kompanija pomogla i u najtežim trenucima za crnogorsko zdravstvo, u vrijeme epidemije koronavirusa.

