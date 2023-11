Novi memorandum sa italijanskim tužilaštvom prioritet

Podgorica, (MINA) – Potpisivanje sveobuhvatnog Memoranduma o saradnji između Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Crne Gore i italijanskog tužilaštva za borbu protiv mafije je prioritet, zaključeno na sastanku ministra pravde Andreja Milovića i ambasadorke Italije u Podgorici Andreine Marsele.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, ta saradnja bi obuhvatala studijske posjete i razmjene tužilaca, gdje bi crnogorski tužioci učestvovali u radu italijanskih kolega sa ciljem sticanja dragocjenih iskustava za jačanje borbe protiv organizovanog kriminala.

“Italija je prepoznata kao jedan od najvažnijih partnera Crne Gore u borbi protiv kriminala i korupcije”, kazao je Milović.

On je rekao da je potrebna podrška Italije u uspostavljanju budućeg Specijalnog suda, kao i pomoć povodom „antimafija“ zakona o oduzimanju imovine po italijanskom modelu, a u skladu sa smjernicama Evropske komisije.

Marsela je predložila da se taj memorandum proširi kako bi postao sastavni dio šireg sporazuma o saradnji, koji bi uključivao podršku Italije u svim oblastima.

Ona je naglasila da su iskustva Italije pokazala da se prosvjetni sistem pokazao kao ključan u efikasnoj borbi protiv mafije, jer sama borba institucija neće dati rezultat ukoliko se ne uključi i prosvjeta.

Iz Ministarstva su kazali da kroz te inicijative, Crna Gora teži jačanju svojih kapaciteta u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i jačanju vladavine prava.

“Što će s podrškom Italije kao ključnim saveznikom u ostvarivanju ovih ciljeva biti i brže i kvalitetnije”, navodi se u saopštenju.

