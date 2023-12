Novi aparat pomoći će pri složenim neurohirurškim i ortopedskim operacijama

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) nabavio je savremeni aparat za intraoperativni neuromonitoring, zahvaljujući kojem će najsloženije operacije u domenu neurohirurgije i patologije kičme od sada moći da se izvode u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako je saopšteno iz KCCG, aparat vrijednosti preko 100 hiljada EUR, za koji je novac obezbijeđen iz budžeta, koristiće se za potrebe Klinike za neurohirurgiju i Klinike za ortopediju i traumatologiju.

„Riječ je o aparatu koji se koristi pri složenim neurohirurškim i ortopedskim operacijama, koji do sada zdravstveni sistem Crne Gore nije posjedovao, a koji u mnogim renomiranim medicinskim centrima u regionu i šire postaje standard pri izvođenju ovih operacija“, ističe se i saopštenju.

Iz KCCG su kazali da su do sada pacijenti sa određenim složenim vrstama neurohirurške i ortopedske patologije, zbog nedostatka ove opreme, morali biti upućivani na liječenje u inostranstvo, što je iziskivalo ne mala finansijska sredstva.

„Uz korišćenje aparata za intraoperativni neuromonitoring sada će najsloženije operacije u domenu neurohirurgije i patologije kičme, kada govorimo o ortopedskim pacijentima, moći da se izvode u našoj ustanovi“, naveli su iz KCCG.

Kako su rekli aparat značajno pomaže pri hirurškom radu i povećava bezbjednost izvođenja tih složenih operativnih zahvata, poboljšavajući na taj način ishod liječenja i prognozu bolesti kod operisanih pacijenata.

„Zahvaljujući tom aparatu biće proširen obim operacija koje će moći bezbjedno da se sprovedu u KCCG, čime će se naša ustanova staviti rame uz rame sa renomiranim zdravstvenim centrima u regionu“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da se ta vrsta medicinske opreme koristi za širok dijapazon neurohirurške patologije, kao što su pacijenti sa tumorima na mozgu i kičmi, pacijenti sa oboljenjima i povredama kranijalnih (moždanih) i perifernih nerava, kod urođenih anomalija u razvoju kičme.

„Takođe, upotreba ovog aparata je neophodna pri veoma složenim operacijama korekcije kičme kod pacijenata sa skoliozama i deformitetima kičmenog stuba što spada u domen rada ljekara spinalnih ortopeda Klinike za ortopediju i traumatologiju“, dodaje se u saopštenju.

Iz KCCG su istakli da je aparat već počeo uspješno da se koristi u toj zdravstvenoj ustanovi i da je donio pozitivne rezultate.

„Neurohirurzi i ortopedi su uspješno izveli operacije uz korišćenje i podršku ovog aparata, a što je najvažnije, operisani pacijenti se oporavljaju dobro uz odličan ishod operativnih zahvata“, naveli su iz KCCG.

Kako su rekli, uspjeh operacija uz koriščenje tog aparata i dobar oporavak pacijenata svjedoče o posvećenosti KCCG pružanju vrhunske zdravstvene njege i efikasnosti timskog rada ljekara i medicinskog osoblja.

