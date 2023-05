Nove mjere protiv vršnjačkog nasilja uoči početka školske godine

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da vjeruje da su djeca u Crnoj Gori sigurna, kao i da očekuje da će nove mjere protiv vršnjačkog nasilja biti na snazi prije početka nove školske godine.

Abazović je u intervjuu na Adrija televiziji rekao da se živi u vremenu opšte globalizacije, kao i dostupnosti različitih sadržaja u medijima i na društvenim mrežama.

Kako prenosi Pobjeda, on je naveo da je bilo dosta inicijativa da se ti sadržaji na neki način promijene, naročito po pitanju društvenih mreža.

“Nijesam sreo nijednu osobu koja nije saglasna da se nešto i po tom pitanju mora raditi. Definitivno imamo previše nasilja i sadržaja koji dovodi do devijantnih pojava”, smatra Abazović.

On je ponovo izrazio saučešće porodicama žrtava tragičnih dešavanja u Srbiji, ističući da je to upozorenje za sve države u regionu.

“Nadam se da ćemo ga shvatiti ozbiljno i da ćemo preduzeti sve neophodne mjere, a one moraju biti inkluzivne i moraju da podrazumijevaju sve čimbenike društva”, saopštio je Abazović.

On je istakao da percepcija sadržaja na društvenim mrežama ili u medijima nije ista kod odraslih i djece.

Abazović je rekao da je Srbija predložila mjere a neke su, kako je kazao, smislene.

“Ja sam za punu demilitarizaciju stanovništva. To je meni vrlo blisko. Mislim da samo određene kategorije stanovništva mogu da budu u posjedu oružja. Moramo da imamo rigoroznije kazne”, naveo je Abazović.

On, kako je kazao, očekuje da nove mjere mogu biti uvedene uoči početke nove školske godine.

“Ne znam da li će to u potpunosti riješiti problem”, dodao je Abazović.

On je apelovao na roditelje da obrate pažnju i u razgovoru sa djecom objasne da “ovo nijesu stvari za igru”.

Abazović je kazao da pokušavaju da isprate i reaguju na najmanju sitnicu.

“Srećni smo što se sve za sada svodi na neslane šale. Ipak, moramo da imamo jako povećanu kontrolu. To će se dešavati sada u toku polumaturskih i maturskih večeri, biće povećana pozornost, jer ne smijemo ništa prepustiti slučaju”, poručio je Abazović.

Komentarišući NATO vježbu “Immediate Response 23”, koja će biti održana u Crnoj Gori od 22. maja do 2. juna, Abazović je rekao da je riječ o aktivnostima na mnogim lokalitema.

Te vježbe, kako je istakao, nemaju nikakvog uticaja na životnu sredinu.

“Dok je ove Vlade i ovog premijera, nikakvog vojnog poligona na Sinjajevini neće biti. Vlada je poodmakla u fazi pronalaska novog lokaliteta za poligon. Ima dvije lokacije, od kojih je jedna veći favorit”, saopštio je Abazović.

On je kazao da priču nekih funkcionera Pokreta Evropa sad (PES) o bankrotu doživljava kao dio političke igre.

“Nije prošlo dva, tri dana demantovali su sebe. Onda su izašli na konferenciju za medije ili izdali saopštenje da su to zaključili na osnovu parametara Ministarstva finansija i da, ako se ne desi u junu, možda se desi u septembru. Možda se desi u septembru, možda u decembru, a najvjerovatnije ili sto odsto – neće se desiti nikad”, saopštio je Abazović.

On je dodao da će Crna Gora, na osnovu trenutne situacije u državnoj kasi, imati manje potrebe za zaduženje nego što je planirano, jer je naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) mnogo bolja nego što su očekivali.

Abazović je rekao da ne želi da se sukobljava sa PES-om, dodajući da u toj partiji ima dosta kredibilnih ljudi.

“Međutim, kad govore o bankrotu i grčkom scenariju onda to moraju da potkrijepe. Crna Gora danas ima mnogo bolje parametre, nego kad smo imali prethodnog ministra (Milojka Spajića), i mnogo bolje nego unazad 30 godina”, poručio je Abazović.

Komentarišući ideju jednog od lidera PES-a Milojka Spajića o skraćenju radnog vremena na sedam sati, Abazović je rekao da to treba da se dogovori.

“Lično nemam ništa protiv, ni za. Mislim da treba da poboljšamo produktivnost i efikasnost. Ljude ne treba da činimo lijenima. Ne treba da idemo sa populističkim mjerama jer nas teoretski mogu dovesti do glasova, ali ne mogu zemlju dovesti do progresa”, smatra Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS