Novaković Đurović: URA će glasati za smjenu Mandića

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA glasaće za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, kazala je poslanica te stranke Ana Novaković Đurović.

Smjenu Mandića predložila je Demokratska partija socijalista (DPS), a o tome bi poslanici trebalo da raspravljaju u ponedjeljak.

Novaković Đurović je podsjetila da GP URA nije glasao za Mandića prilikom njegovog izbora na funkciju predsjednika Skupštine.

“Pa je potpuno jasno da onog trenutka kada se bude glasalo o njegovoj smjeni da ćemo mi za tu smjenu glasati”, kazala je Novaković Đurović u emisji Link na Radio-televiziji Crne Gore.

Novaković Đurović je rekla da je URA, prilikom izbora Mandića na poziciju predsjednika Skupštine, dala jasno obrazloženje zašto smatra da on ne treba da obnaša tu funkciju, prenosi portal RTCG.

“Puno dešavanja nakon njegovog naimenovanja, uključujući i njegov boravak u izbornom štabu jedne političke partije u drugoj državi, kao i posjeta nedavna Dodika, privatna, koja se ipak upriličila u zgradi Skupštine, jeste u značajnoj mjeri zloupotreba funkcije i smatramo da na takav način funkcija predsjednika Parlamenta ne može da se obnaša”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je dodala da se ne plaše optužbi jer sa DPS-om glasaju za tu inicijativu i da se odnose prema samom predlogu, ne obazirući se na to od koga dolazi.

“GP URA ne bi glasao za pravosuđe u decembru da se vodio time”, kazala je Novaković Đurović i poručila da im ne pada na pamet da se na taj način vode kada je riječ o glavnim pitanjima na evropskom putu.

