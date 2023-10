Nova vlast da izvuče državu iz VD stanja

Podgorica, (MINA) – Jedan od glavnih zadataka nove vlasti, a primarno Skupštine, je da izvuče državu iz VD stanja u kojem se nalazi godinama, poručili su iz Građanske alijanse (GA) u otvorenom pismu 44. Vladi i novom sazivu parlamenta.

Iz GA su poručili da očekuju da će nova Vlada konačno uvesti odgovornost za obećanja političara u toku izbornih kampanja i time napraviti iskorak u razvoju političke kulture.

Oni su kazali da je, uz to, veoma važno da se otvori dijalog sa predsjednikom oko deblokiranja diplomatske mreže Crne Gore i ostalih imenovanja, a koji su važni za spoljno-političke ciljeve države.

„Očekujemo i nastavak dobre politike oko migracija i izrade strategije da prepoznamo potencijal i pomognemo integraciju većeg broja ljudi u crnogorsko društvo“, navodi se u otvorenom pismu.

Iz GA su podsjetili da je, prema istraživanjima iz juna ove godine, procenat građana koji bi pružili podršku ulasku Crne Gore u Evropsku uniju (EU) blizu 80 odsto.

„Pored toga, tu je i novi zamah na geopolitičkoj sceni, uzrokovan primarno ratom u Ukrajini“, kazali su iz te NVO.

Oni su poručili da je veoma važno da Vlada prepozna taj geostrateški momenat i priliku za priduživanje EU, kao i priliku da snažno grabi ka evropskom putu.

„Poruke sa svih evropskih adresa su jasne u smislu da Crna Gora ima potencijal i kapacitet da postane naredna članica EU, ali da se recept za rješenje krize u pristupnim pregovorima nalaze upravo u našem dvorištu“, navodi se u otvorenom pismu novom sazivu parlamenta i Vladi.

Zato se, kako su rekli iz GA, odmah moraju uspostaviti nove platforme za pregovore sa EU, uključujući pregovaračku strukturu, kao i imenovanje glavnog pregovarača.

Iz GA su kazali da Skupština mora biti mjesto dijaloga i da, imajući u vidu zastoj od osam mjeseci, očekuju svakodnevni rad u svim radnim tijelima i plenumu kako bi se nadoknadile obaveze, ali i unaprijedio rad te važne institucije.

„Jedan od primarnih zadataka nove vlasti, a primarno Skupštine, jeste izvući državu iz VD stanja u kom se nalazi mjesecima, pa i godinama“, navodi se u otvorenom pismu GA.

Kako su rekli iz te NVO, EU je više puta pozivala Crnu Goru da bez odlaganja imenuje stalne članove u svim pravosudnim organima, jer njihov nekompletan sastav, ili prelazna rješenja narušavaju kredibilitet i funkcionisanje cjelokupnog sistema i dovode u pitanje kapacitet Crne Gore da građanima obezbjeđuje pravdu.

„A ozbiljnoj državi, koja pretenduje da postane prva naredna članica EU ne smije da se dešava da su sve tri ključne političke institucije u VD stanju, kao što je to bio slučaj sa Vladom, Skupštinom i Predsjednikom Crne Gore u aprilu ove godine“, naveli su iz GA.

Kako su istakli, što hitnije je potrebno da Sudski savjet riješi pitanje VD stanja u kom se nalazi funkcija predsjednika Vrhovnog suda više od dvije godine.

„Inače, možemo doći u situaciju da aktuelna VD predsjednica Vrhovnog suda cijeli mandat završi u VD stanju, a koji bi imala ako bi funkciju obavljala u punom kapacitetu“, piše u otvorenom pismu.

S tim u vezi, kako su kazali iz GA, treba urediti da za sve važe ista pravila, a to znači da svako može funkciju u VD stanju obavljati najduže dva puta po šest mjeseci.

„Zatim, VD stanje funkcije državnog tužioca, VD stanje sudskog savjeta (imajući u vidu da je izabran samo jedan novi član iz reda uglednih pravnika), VD stanje predsjednika Privrednog suda“, naveli su iz GA.

Kako su rekli, izbor čelnika pravosudnih institucija u punom mandatu nije moguć godinama unazad, jer je u crnogorskom parlamentu za njihov izbor potrebna dvotrećinska ili tropetinska većina poslanika, a za šta se mora pronaći dogovor.

Iz GA su poručili da je hitno potrebno riješiti i pitanje nedostajućeg sudije Ustavnog suda, imajući u vidu da Ustavni sud odlučuje većinom glasova.

„Podsjećamo na aktuelnu diskusiju u javnosti oko odluke Ustavnog suda u vezi izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO)

, koji je napravio haos za sve koji žele ići u penziju, a sve kako bi jedna od sutkinja Ustavnog suda produžila sebi mandat“, naveli su iz GA.

U GA smatraju da izborne reforme, takođe, moraju biti u vrhu agende nove vlasti.

„Jer, do sada smo svjedočili zloupotrebama izbornog zakonodavstva od svih vlasti, uključujući i one koje su dok su bili u opoziciji kritikovali izbrono zakonodavstvo, a kada su došli na vlast isto to zakonodavstvo zloupotrebljavali za ubiranje političkih poena“, piše u otvorenom pismu.

Navodi se da je set medijskih zakona takođe potrebno odmah usvojiti, ne samo jer su važni za unapređenje medijske scene, već i jer su odavno sve izmjene zakona prošle revizije Evropske komisije i Savjeta Evrope.

Iz GA su rekli da se dodatno mora osigurati zaštita medijskih sloboda i da očekuju da će Vlada to prepoznati i posvetiti posebnu pažnju jačanju nezavisnih regulatora i Ombudsmana.

„Ukazujemo i da Savjet za nacionalnu bezbjednost od jula ne može da zasijeda i donosi ključne odluke koje se tiču komandovanja Vojskom Crne Gore (VCG), a ne može se proglasiti ratno i vanredno stanje niti mobilizacija VCG u slučaju potrebe, jer mobilizaciju Vojske naređuje predsjednik Crne Gore, u skladu sa odlukom Savjeta“, navodi se u otvorenom pismu.

Kako su kazali iz GA, jedno od prvih obećanja nekadašnje opozicije, prije izbora koji su se održali 30. avgusta, bilo je da će se prekinuti se praksom partijskog zapošljavanja.

Iz te NVO su rekli da se, ipak, ispostavilo da do toga nije došlo, i da se nastavilo sa takvim vidom zapošljavanja u javnoj upravi i upravljačkim strukturama državnih preduzeća.

Oni su pozvali glavne političke aktere da prekinu uspostavljenu praksu koja je, kako su kazali, rak rana društveno-političkog pejzaža, kao i da se izgradi demokratskiji, transparentniji i odgovorniji javni sektor, ali i iskoristi prilika da se racionalizuje izvršna vlast.

„Vezano za nova zapošljavanja, dodajemo da je neophodan oprez pri izboru novog direktrora Uprave policije, imajući u vidu sudski postupak koji se veže za taj slučaj, ali i očekivanja zapadnih partnera po tom pitanju“, naveli su iz GA.

Oni su u otvorenom pismu pozvali na sprovođenje konkretnih reformi u svim oblastima koje će za rezultat imati snažnu državu sa nezavisnim i snažnim institucijama koje, lišene političkih uticaja, mogu da sprovode zakone države.

„Samo odgovornim i državničkim pristupom možemo doći u situaciju da u skorijoj budućnost postanemo članica EU, što je barem deklarativno cilj svih političkih partija“, poručili su iz GA u otvorenom pismu Vladi i Skupštini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS