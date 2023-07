Nišić: U novom investicionom paketu EK nema podrške za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – U novom investicionom paketu Evropske komisije (EK) za Zapadni Balkan od 2,1 milijardi EUR, nema finansijske podrške za Crnu Goru, rekle su Socijaldemokrate (SD)

Direktorica SD Irma Nišić je navela da je EK predstavila paket podrške za saobraćaj, energiju, životnu sredinu, privatni sektor ali da ni u jednom nema projekata iz Crne Gore.

“Možda Vlada Crne Gore smatra da nam podrška ne treba, jer svoje djelovanje gledaju kroz ružičaste naočare, što vidimo i po reakcijama na ocjene iz non-pejpera o vladavini prava, koji je bio sve samo ne pozitivan”, rekla je Nišić.

Prema njenim riječima, komesar za proširenje Evropske unije (EU) Oliver Varhelji naveo je da se tom podrškom šalje jasna poruka da je budućnost Zapadnog Balkana u EU, da projekti služe za bolje povezivanje regiona, kao i da će, njihovom brzom realizacijom, benefite imati građani i ekonomije.

Nišić je dodala da se Crna Gora u tim porukama ne može prepoznati, jer je od predvodnice EU integracija, postala nevidljiva, dok su taj potencijal za napredak prepoznale druge države Zapadnog Balkana.

Prema njenim riječima, poražavajuće je što se zaustavljanje EU integracija odražava i na korišćenje fondova, koji su, kako je kazala, pokazni primjeri benefita za građane Crne Gore.

“Ali i dokaz nesposobnosti vlasti da u protekle tri godine aplicira za podršku koja je dostupna”, dodala je Nišić.

Ona je navela da je za apliciranje za projekte i ispunjavanje kriterijuma za članstvo potrebno znanje i zalaganje, koji “očigledno izostaju tri godine”.

“Nije pregovaranje sa EU fotografisanje ispred objekata izgrađenih od EU novca, a sav posao i aktivnosti sprovela vlast do 2020. godine”, rekla je Nišić.

Ona je dodala da nije pregovaranje ni blaćenje EU zvaničnika koji kontinuirano negativno ocjenjuju rad Vlade Crne Gore.

“Zato moramo što prije na ključnim pozicijama dobiti kredibilne, posvećene, odgovorne ljude, koji neće biti još jedno razočarenje za EU. Jer u krajnjem, ne gube podršku i kredibilitet samo političari, već i država”, zaključila je Nišić.

