Nimanbegu: Spremni da sarađujemo sa svima koji prihvate naše principe

Podgorica, (MINA) – Albanska alijansa (AA) spremna je da sarađuje sa svim političkim subjektima koji prihvate njene principe, rekao je nosilac liste te koalicije Genci Nimanbegu.

Nimanbegu, koji je prethodno najavio da će AA dopuniti principe za formiranje nove vlade koje je predložio Pokret Evropa sad (PES), kazao je u Dnevniku Televizije Crne Gore, da im iz PES-a još nijesu odgovorili.

On je naveo da su pokušaji usaglašavanja principa još u prvoj fazi.

“Pokret Evropa sad (PES) je bio veoma korektan. Iako je medijski predstavljeno da su to njihovi principi na osnovu kojih će se formirati nova vlada, odnosno skupštinska većina, bilo je jasno da uvijek ima mjesta za dopunu”, kazao je Nimanbegu.

On je rekao da se 44. vlada pokušava sastaviti poslije tri godine lutanja u politiici.

“I ne samo lutanja već avantura i eksperimenata koji su puno oštetili političku scenu u Crnoj Gori. Ionako malo povjerenje u institucije i političke subjekte je urušeno. Bilo je puno neprincipijelnih koalicija, oštrih riječi između političkih subjekata pa sada imamo tektonske poremećaje”, ocijenio je Nimanbegu.

On je rekao da su rezultati parlamentarnih izbora promijenili političku scenu u Crnoj Gori.

“Imamo subjekat koji je prvi put nastupio i pobijedio na parlamentarnim izborima. Na osnovu njihovih političkih ciljeva, i ostalih subjekata, mi eventualno možemo dobiti vladu koja može promijeniti dosadašnju scenu u Crnoj Gori”, naveo je Genci.

On je rekao da je dobijanje resora uvijek treba biti vezano za politike koje određeni subjekti žele sprovoditi u vladi.

“Sa stanovišta AA, bitno je da se pokaže da su prihvatljivi principi koje godinama zagovaramo. Uvijek ostaje pitanje koliko je iskreno prihvatanje tih principa, jer evidentno je da su najveći zagovornici meritoratije i zaštite države, veoma brzo nakon dolaska na vlast, pokazali kao zagovornici kontra-meritokratije”, smatra Nimanbegu.

On je kazao da svaka vlada treba tome odlučno da kaže “Ne” i da se drži svojih prinicipa.

Upitan koga vide u budućoj vladi, Nimanbegu je odgovorio da nije na njima da se jasno odrede i prave neprijatelje na političkoj sceni.

“Jasni su naši principi. Ako ti principi budu ispoštovani, možemo sarađivati sa svim političkim faktorima. Neki politički subjekti će imati veoma veliki zalogaj da sarađuju sa nama jer oni moraju da povuku ono što su govorili godinama i decenijama”, kazao je Nimanbegu.

Upitan kada bi se 44. vlada najranije mogla formirati, on je rekao da su zakonski rokovi jasni.

“Skupština ima konstitutivnu sjednicu 27. jula i nerealno je očekivati da to bude u sljedećih 15 dana. U toku avgusta može se očekivati da imamo novu vladu. Nadam se da ćemo krajem avgusta ili početkom septembra imati vladu”, naveo je Nimanbegu.

