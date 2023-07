Nimanbegu: Dopunićemo principe za formiranje Vlade dodatnim zahtjevima

Podgorica, (MINA) – Albanska alijansa će principe za formiranje nove Vlade, koje je predložio Pokret Evropa sad (PES), dopuniti zahtjevima o decentralizaciji i dodatnoj afirmativnoj akciji, kazao je nosilac liste te koalicije Genci Nimanbegu.

On je novinarima, nakon sastanka sa predsjednikom PES-a Milojkom Spajićem, rekao da je današnji susret protekao u veoma dobroj atmosferi.

„Ne samo da smo razgovarali o principima, nego i o tome da ćemo ih dopuniti, jer ne obuhvataju sve ono što bismo željeli imati“, naveo je Nimanbegu.

Na sastanku je, kako je kazao, istaknuto da su u PES-u i Albanskoj alijansi saglasni po pitanju spoljnopolitičke vizije.

„Kao i u našim višegodišnjim zahtjevima za decentralizaciju vlasti u Crnoj Gori, u više sektora, od planiranja prostora, do školstva i zdravstva“, dodao je Nimanbegu.

Od nove Vlade, kako je rekao, očekivali bi pojačano investiranje u područja gdje žive manjine, Albanci.

„Dalji sastanci sigurno će zavisiti i od toga kako će partneri vidjeti zahtjeve koje ćemo poslati, a tiču se principa“, naveo je Nimanbegu.

Upitan čime bi dopunili principe koje je PES predložio, on je kazao da bi se ključni zahtjevi odnosili na posvećenost države razvojnim prioritetima albanskih političkih subjekata i na decentralizaciju vlasti.

„U ovim principima nije dovoljno istaknuta potreba za afirmativnim akcijama, koje Crna Gora treba da ima prema manjinama“, rekao je Nimanbegu.

Prema njegovim riječima, afirmativne akcije su normalne, očekivane, i ima mnogo primjera koji mogu posvjedočiti zašto su potrebne.

„Daću vam jedan primjer, u zajednici gdje je 80 odsto manjinskog stanovništa, imate policiju koja ima 80 odsto pravoslavnog sastava. To su stvari koje (ukazuju) zašto je potrebna afirmativna akcija u tom sektoru“, naveo je Nimanbegu.

On je kazao da je vrijeme da se ozbiljno razumije, i od medijskih predstavnika i javnosti u Crnoj Gori, „da traženja manjinskih partija nijesu za fotelje nego za principe“.

„Posebno Albanska alijansa, mislim da smo mojim višegodišnjim djelovanjem u parlamentu pokazali da stojimo iza principa, koji su u interesu svih“, dodao je Nimanbegu.

