Nikšić na finalnom turniru, sjutra protiv Brisela i Čemnicera

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić treću godinu uzastopno igraće na finalnom turniru Lige šampiona, koji će naredna tri dana biti odigran u belgijskom Blakenbergu.

Plasman među osam najboljih izborio je kao pobjednik kvalifikacionog turnira u Berlinu.

Nikšićki golbalisti igraće u B grupi sa Hanzom iz Roštoka, Briselom i njemačkim Čemnicerom.

Rivali u A grupi biće Nordzi, predstavnik države domaćina turnira, finski Old Pauer, Fukse iz Berlina i litvanski Šaltinis, koji je prethodne dvije godine osvajao trofej Lige šampiona.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, ekipu Nikšića očekuju dueli protiv Brisela (14.15) i Čemnicera

(19.30).

Duel trećeg kola protiv Hanze na programu je u subotu, u 11 sati i 30 minuta.

Istog dana biće odigrani i četvrtfinalni mečevi.

Za nedjelju zakazani su polufinalni i finalni duel, kao i mečevi za treće, peto i sedmo mjesto.

Nikšić je 2022, u debitantskom nastupu, igrao finale, dok je prošle godine završio na osmom mjestu.

Nikšićki tim u Blakenbergu, belgijskom ljetovalištu na Sjevernom moru, nastupiće u sastavu Goran Macanović, Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Matej Ledinek i Velizar Obradović, a predvodiće ih trener Nikola Čurović i njegov asistent Branislav Bulatović.

