Nikolić: Vučićevo ponašanje odraz nemoći i straha zbog debakla u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je na današnjoj konferenciji za medije da je uplašen i nemoćan zbog rezultata izbora u Podgorici i Kotoru, ocijenio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

Nikolić je kazao da je “uzaludan bio uvoz nekoliko hiljada birača iz Srbije, finansijsko i logističko i svako drugo potpomaganje njegovih lutaka na koncu”.

“Parlamentarna većina koju su skrojili on (Vučić) i Zoran Korać doživjela je debakl pred građanskom, evropskom i naprednom Crnom Gorom, u Podgorici i u Kotoru”, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je rekao da bi Vučiću bilo pametnije da je uštedio novac građana Srbije, troškove za avio gorivo i brojno obezbjeđenje i da je današnju monološku dramu odigrao u Srbiji.

“Novac će mu svakako biti potreban za nastavak ofanzive na Crnu Goru koju već četiri godine bezuspješno sprovodi, a koja će u finalu doživjeti debakl”, dodao je Nikolić.

On je pozvao Vučića da nastavi još jače, kako je glasio izborni slogan jedne od “njegovih listi na prethodnim izborima”.

“Ono čega ipak mora da bude svjestan je da će mu njegova agresija prema Crnoj Gori stići na naplatu i da će politički platiti sve ono što godinama sprovodi prema našoj državi. DPS će tom činu dati svoj puni doprinos”, poručio je Nikolić.

