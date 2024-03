Nikolić: Tužilaštvo, poput Spajića, glumi da je iznad situacije

Podgorica, (MINA) – Odgovor Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) da se neće upuštati u rasprave i polemisati oko poslova iz sopstvene nadležnosti podsjeća na stavove premijera Milojka Spajića, koji konstantno glumi da je iznad situacije, saopštio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

Iz VDT-a su, na pitanje kako komentarišu stavove Nikolića da spaljivanje lutke književnika Andreja Nikolaidisa zaslužuje hitnu reakciju tužilaštva i ocjenu da će ona vjerovatno izostati, kazali da se neće upuštati u rasprave sa društvenih mreža.

“Naročito zbog činjenice da su konkretni rezultati, u prvom redu Specijalnog državnog tužilaštva, bolji pokazatelj uspješnost i rada od neutemeljenih stavova, u čije motive ne želimo da ulazimo”, rekli su iz Tužilaštva.

Nikolić je u reagovanju naveo da odgovor VDT-a da se neće upuštati u bilo kakve rasprave i polemisati oko poslova iz sopstvene nadležnosti neodoljivo podsjeća na stavove Spajića.

On je kazao da Spajić konstantno glumi da je iznad situacije i da ga ne zanima da se pretjerano udubljuje u ono što je njegova ustavna nadležnost.

Nikolić je rekao da Spajić, čija je ustavna nadležnost vođenje unutrašnje i spoljne politike, sa ponosom ističe da ga to apsolutno ne interesuje.

„Baš kao i premijer, tako i tužilaštvo petparačkim mudrolijama nedostojnim polumaturskog uratka poručuje da se neće baviti komentarima na njihov rad, podrazumijevajući valjda da su (Vladimir) Novović i (Milorad) Marković nedodirljiva kasta na čiji rad se nema pravo kritički osvrtati“, kaže se u reagovanju.

Nikolić je rekao da o tome kako rade najbolje svjedoči čuvena rečenica da su predmeti formirani i onda tako stoje godinama bez ikakvog epiloga i bez obavještavanja javnosti makar o elementarnim stvarima koje su od javnog interesa.

„Tako su prošle godine, a da se i dalje ne zna ko je kupovao kalašnjikove i ko je pripremao državni udar uoči 30. avgusta, kako su kupovane akcije Luke Bar i kako je Telman Ismailov dobio azil“, navodi se u reagovanju.

Nikolić je kazao da tužilaštvo ne interesuje ni sve ono što se dešavalo u energetskom sektoru u kojem je, kako je rekao, golim okom vidljivo svakom građaninu da je došlo do enormnih zloupotreba i malverzacija u protekle tri godine, koje su građane koštale na stotine miliona EUR.

„Ne pomažu, očigledno ni negativni izvještaji Državne revizorske institucije, kao ni stotine krivičnih prijava koje je DPS podnio“, dodao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, o sposobnosti tužilaštva govori i činjenica da ono nije u stanju da, u saradnji sa Upravom policije, obezbijedi sprovođenje izbora u Šavniku, ili održavanja sjednice opštine u Andrijevici.

„Na kraju, pozivam VDT da kada se medijski oglašava, ipak, zadrži makar neki nivo, budući da odgovor koji su pripremili ni po kvalitetu ni po tonu ne priliči ozbiljnoj državnoj instituciji kakva bi trebalo da bude“, naveo je Nikolić u reagovanju.

