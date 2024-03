Nikolić: Stvoriti uslove za okončanje izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić pozvao je Vladu da stvori uslove da se okončaju već raspisani izbori u Šavniku.

Nikolić je, na društvenoj mreži X, pozdravio odluku predsjednika Jakova Milatovića koji je kazao da ne postoji valjan pravni osnov za raspisivanje izbora u toj opštini.

„Pozdravljamo odluku Milatovića i pozivamo Vladu da stvori uslove da se okončaju već raspisani izbori u Šavniku“, naveo je Nikolić.

On je kazao da, istovremeno, očekuju od Milatovića da insistira kod Vlade i premijera Milojka Spajića da se građanima Šavnika omogući da slobodno izaberu svoju vlast.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS