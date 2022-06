Nikolić: Srbija da pokaže diskontinuitet

Podgorica, (MINA) – Srbija treba da pokaže diskontinuitet u odnosu na dosadašnju politiku prema Crnoj Gori, ako se odnosi dvije države žele resetovati kako je to najavio premijer Dritan Abazović, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

Komentarišući posjetu Abazovića Srbiji, Nikolić je rekao da je u međudržavnim odnosima i diplomatiji uobičajeno da se vodi računa o paritetu i ravnoteži prilikom državnih posjeta.

Nikolić je istakao da je, u tom smislu, činjenica da zvaničnici Srbije ne uzvraćaju državne posjete Crnoj Gori još od 2013. godine posebno upadljiva i nimalo slučajna.

“Crvena linija miješanja u unutrašnje odnose susjedne i manje države često se prelazila, što zajedno sa brojem posjeta na državnom nivou, dovoljno govori o poremećaju u odnosima Beograda i Podgorice”, kazao je Nikolić agenciji MINA.

On je rekao da je važno da Crna Gora drži ispruženu ruku prema svim susjedima, i da u tom smislu nema ništa sporno u želji Abazovića da posjeti Srbiju.

Nikolić ipak smatra da je za ispunjavanje osnovnih preduslova za otpočinjanje procesa resetovanja odnosa Srbije i Crne Gore, o kojem je govorio Abazović, neophodno da se pokaže diskontinuitet u odnosu na dosadašnju politiku.

“Počev od protokolarnog dočeka na aerodromu, do spremnosti da se međudržavni odnosi ponovo izdignu na nivo autentičnog ambasadorskog predstavljanja”, ocijenio je Nikolić.

On je kazao da je siguran da Abazović ima u vidu da će se učinkovitost njegove posjete Beogradu vagati i na osnovu nastavka ili zaustavljanja svakog daljeg “iživljavanja nadležnih organa Srbije nad crnogorskim poslanicima”.

Nikolić je kazao da će isto tako, kada se govori o ravnopravnosti u odnosima, rezultat predstojeće posjete biti moguće odrediti i na osnovu potencijalnog dogovora o nastavku dijaloga u Podgorici.

“Tačnije definisanjem datuma uzvratne posjete srpskih zvaničnika Crnoj Gori, za koju prethodnih godina nijesu našli vremena zbog prenatrpane agende”, zaključio je Nikolić.

