Nikolić: Parlamentarna većina krši Ustav i Poslovnik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina je na sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine odlučila da, u susret sjutrašnjoj sjednici, prekrši Ustav i Poslovnik, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Kako je naveo, parlamentarna većina je to učinila organizujući raspravu o izboru vlade u okviru tačke izbori i imenovanja sa ograničenjem u trajanju rasprave od tri sata, a da poslanicima još nije dostavljen predlog nove strukture vlade, niti imena kandidata za ministre.

Prema riječima Nikolića, predstavnici vlasti, kojima su puna usta vladavine prava, planirali su da sjutra biraju ministre u ministarstvima koja još ne postoje.

„Pored toga što od apostolske vlade od 12 ministarstava idemo prema najbrojnijoj vladi u Evropi, to istovremeno znači da nijesu ispunjeni procesni uslovi, da takozvana “rekonstrukcija Vlade” može da se obavi u okviru tačke izbori i imenovanja, jer formiranje novih ministarstava podrazumijeva promjenu strukture vlade, za koju su predviđene jasno utvrđene procedure“, naveo je Nikolić.

On je podsjetio da je Poslovnikom Skupštine precizno definisano da predlog promjene u sastavu vlade i razrješenja funkcionera moraju biti dostavljeni poslanicima najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice, što, kako je naveo, nije učinjeno.

Nikolić jed ocijenio da doživljaj parlamentarne većine o vladavini prava važi onoliko koliko se to podudara sa njihovim političkim interesom.

„Koga briga za zakone, Ustav, Poslovnik Skupštine Crne Gore, principe i vrijednosti. Važnija je Olimpijada od Ustava i Poslovnika. Ali, ničija nije gorela do zore“, kazao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS