Nikolić: Milatovićevi standardi demokratije i autokratije izvitopereni

Podgorica, (MINA) – Politički akteri nemaju osjećaj za realnost, ako ne vide koliko je kritička misao u Crnoj Gori ugrožena, saopštio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović na Tviteru /Twitter/ je naveo „da nas je bivši predsjednik Crne Gore nostalgično podsjetio na vrijeme “slobode mišljenja i javno iskazane kritike” tokom njegove višedecenijske autokratske vladavine“.

„Ako Milatović i ostali posredni i neposredni akteri “tridesetavgustovskog osvježavanja” ne vide koliko su ove tri godine, od kad su na krilima apostolske vlade došli na pozicije, pogubne po kritičku misao i javnu riječ u Crnoj Gori, onda su opijeni vlašću, bez realne percepcije onoga što se oko njih dešava“, rekao je Nikolić.

On je kazao da ih ne čudi „da su Milatovićevi standardi demokratije i autokratije izvitopereni“.

Nikolić je rekao da se od nekog ko je, kako je naveo, bio fasciniran politikom Slobodana Miloševića i njegovih crnogorskih slugu, a takav stav zadržao i u zrelim godinama, ne može ništa bolje očekivati.

„Podsjećamo da je taj režim, o čijim sljedbenicima Milatović govori sa patetikom i nostalgijom, ubijao neistomišljenike, bacao ih u kreč, a novinare likvidirao“, kaže se u saopštenju.

Milatović je, prema riječima Nikolića, očigledno izgubio politički kompas i ne snalazi se najbolje u ulozi koja mu je zapala.

On je kazao da Milatović sopstvenu državu u Evropskom parlamentu ogovara i falsifikuje ekonomske parametre da bi ocrnio političke partije koje su izvojevale obnovu nezavisnosti, učlanile Crnu Goru u NATO i okrenule državu ka Evropi.

„U pauzi dok vjerovatno vježba korake za neki novi ples tamo gdje mu mjesto nije, savjetujemo mu da sa dignitetom obavlja funkciju na koju je izabran, i ako ne zna šta bi rekao, bolje je da ćuti nego da se pošto-poto gura za medijski prostor na javnoj sceni, makar i na neumješan način kako je to danas učinio“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS