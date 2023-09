Nikolić: Crna Gora i dalje stagnira na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Izvještaj o napretku Crne Gore za prošlu godinu, koji je danas usvojio Komitet za spoljne poslove Evropskog parlamenta, upozorava da država i dalje stagnira na evropskom putu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je rekao da je to potvrda da je Crna Gora tokom prethodne tri godine imala vlade zbog kojih se samo „crveni“ u Briselu.

„Opsjednuti političkim revanšizmom prema prethodnoj vlasti, vlade nakon 30. avgusta za tri godine nijesu primakle Crnu Goru ni milimetar bliže Evropskoj uniji (EU)“, naveo je Nikolić u saopštenju.

Kako je kazao, principi na kojima su se domogli vlasti, kritikujući neke loše prakse iz vremena prethodnog režima, pali su u vodu, jer se pokazalo da su prethodne dvije vlade doživljavale državu isključivo kao politički plijen.

„U međuvremenu su otišli toliko daleko da su prkosili upozorenjima EU, donoseći neustavne zakone“, rekao je Nikolić.

On je naveo da su u velikoj mjeri razradili antievropske prakse gdje su, prema njegovim riječima, čak obarali kriterijume na konkursima, samo da bi se partijski zapošljavalo.

Prema riječima Nikolića, sve to nije izmaklo pažnji Brisela.

„Otuda i sve više građana pravilno razumije da današnje insistiranje pojedinih političkih partija na očuvanju izborne volje iz 30. avgusta 2020. godine, nije ništa drugo do vapaj za očuvanjem političkog monopola nad funkcijama i privilegijama, a ne potreba da guraju državu prema EU“, kazao je Nikolić.

On je naveo da i posljednji izvještaj, kao i svi prethodni, opominje na uplitanje stranih sila u unutrašnje poslove Crne Gore, posebno Rusije.

„I poziva na jačanje otpornosti prema dezinformacijama, što samo govori u prilog našim stalnim upozorenjima da Crna Gora ne može uspostaviti ni političku ni institucionalnu stabilnost dok god na njenoj teritoriji djeluju političke ispostave Moskve i Beograda i njihovi propagandni punktovi za hibridni rat i subverziju“, rekao je Nikolić.

Odavno je, kako je dodao, postalo beznadežno komentarisati loše primjere i prakse koje se u Crnoj Gori dešavaju na dnevnom nivou.

„Država je od 2020. u pogrešnom vozu, a kad je pogrešan voz, sve stanice su pogrešne“, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, groteskno zvuči kada se u pregovorima o formiranju buduće vlade ponavlja refren o potrebi da većina od 30. avgusta opet formira vladu.

„Briselski izvještaji o napretku, surovo ruše svaku teoriju koja insistira na revitalizaciji projekta, zbog kojeg je Crna Gora okarakterisana kao rak rana regiona“, zaključio je Nikolić.

