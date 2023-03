Nikolić: Abazović se uplašio da će ga ruka pravde stići

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović se uplašio da će ruka pravde doći do njega, kazao je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

Nikolić je rekao da se Abazović, “koga u SKY komunikaciji pripadnici kriminalnog škaljarskog klana nazivaju brat Abaz”, ozbiljno uznemirio nakon saznanja da je njegovim igrama došao kraj, kao i da će završiti na udaljenoj margini crnogorske političke scene.

“Ne plaši njega samo što neće više moći da se šepuri sa bicikla u Njujorku, ili broda u Amsterdamu, da mlatara rukama i emituje neki nepostojeći značaj, Abazovića je najveći strah uhvatio od pravde”, kaže se u saopštenju Nikolića.

Kako se dodaje, Abazović će, sada na kraju svog “(piro)tehničkog mandata”, morati da objasni kakva je njegova uloga u švercu cigareta, krivičnog djela zbog koga u zatvoru sjedi njegov najbliži partijski drug i direktor Carine.

“Uhvatio je Abazovića strah, da će čuvena ruka pravde, doći po njega. Jer kad ostane bez poluga moći, podrške kriminalnih klanova i zloupotrebe institucija – od njega će ostati samo marginalan političar koji ni cenzus sa pozicije predsjednika Vlade nije dosegnuo. I on mu je bio visoko”, rekao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS