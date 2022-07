Podgorica, (MINA) – Političari i parlament treba da nađu konstruktivan politički dijalog kako bi izgradili povjerenje između sebe, kazala je ambasadorka Češke u Crnoj Gori Janina Hrebičkova i poručila da nije vrijeme za teme koje dijele društvo.

Hrebičkova je u intervjuu Pobjedi rekla da je sigurna da su Vlada i institucije svjesni prilike i da podrška svih članica Evropske unije (EU), institucija, Komisije, Evropskog parlamenta postoji.

Ona je dodala da je sigurna da Vlada i crnogorske institucije znaju da ako ispune zadatke u poglavljima 23 i 24, u oblasti EU reformi, da će češko predsjedništvo i ostali partneri napraviti maksimum da podrže pomak naprijed za Crnu Goru i njene građane na putu do punopravnog članstva.

“I pored trenutne političke krize i neizvjesnog razvoja situacije u ovom momentu, želim vjerovati da će država pronaći izlaz, a političari i parlament naći konstruktivan politički dijalog da izgrade povjerenje između sebe, bez kojeg ne može biti povjerenja u društvu”, navela je Hrebičkova.

Ona je poručila da sada nije vrijeme za teme koje dijele društvo.

“Sada je vrijeme primarno za implementaciju EU reformskog procesa u sudstvu, tužilaštvu i zakonodavstvu”, istakla je Hrebičkova.

Ona je, odgovarajući na pitanje, kazala da ne sumnja da svaka vlada Crne Gore ima u svom strateškom interesu zakone i Ustav.

“Ja se ne razumijem u vjerska pitanja, samo znam da za vrijednosni sistem EU nijedna vjerska zajednica ili crkva ne može biti iznad izvršne vlasti, vlade, države, ustava i zakonodavstva te države”, navela je Hrebičkova.

Ona je rekla da je sigurna da lideri Crne Gore – premijer, predsjednik države, šef parlamenta to znaju i da svaki slični ugovor koji se potpiše mora biti u skladu sa Ustavom.

Kako je dodala Hrebičkova, prema istorijskim činjenicama Crne Gore, moraju se znati obaveze crkve i vjerske zajednice prema državi i obrnuto.

“Sigurna sam da lideri zemlje znaju dobro svoju odgovornost i da će iskoristiti novu pozitivnu atmosferu unutar EU u pogledu proširenja i da će uložiti sve napore u tom pravcu”, kazala je Hrebičkova.

Prema njenim riječima, ruska invazija na Ukrajinu pokazala je da se borba za slobodu nikada ne završava.

“Rat je radikalno promijenio našu spoljnu, evropsku i bezbjednosnu politiku i prioritete češkog predsjedavanja”, navela je Hrebičkova.

Vlada, kako je poručila, mora da radi na implementaciji reformi čime će ubrzati članstvo u EU.

“Crna Gora je pouzdani član NATO-a i to je vrlo korisno”, rekla je Hrebičkova.

Prema njenim riječima, demokratiju moraju štititi svi i mora biti dostupna svima.

“Ne samo vlada, institucije, ali i svi mi građani se moramo zajedno boriti protiv laži, mitova, kako u EU, tako i demokratskom svijetu širom planete, i svi moramo odbaciti diskriminaciju i zaštititi različitosti među svima nama kao ključnu vrijednost”, istakla je Hrebičkova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS