Nezakonito rješenje Vlade o prestanku mandata Pavličić

Podgorica, (MINA) – Upravni sud utvrdio je da je nezakonito rješenje Vlade kojim je konstatovan prestanak mandata Zastupnici Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) Valentini Pavličić.

Rješenjem Vlade od 2. februara, Pavličić je prestao mandat zbog stupanja na snagu nove Uredbe o zastupniku Crne Gore pred sudom u Strazburu.

„Upravni sud je ispitujući zakonitost rješenja Vlade, po tužbi Zastupnice kojoj je prestao mandat, našao da je isto nezakonito“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu suda.

Ističe se da je Upravni sud utvrdio da je Vlada, prilikom donošenja pobijanog rješenja, povrijedila odredbu člana 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku.

„U obrazloženju rješenja nijesu navedeni jasni i potpuni razlozi koji bi ukazali da je predmetna upravna stvar riješena na zakonit način, imajući u vidu da je samo citiran predlog ministra pravde, koji je podnijet Vladi na osnovu člana 4 stav 2 i 3 i člana 16a stav 2 Uredbe o zastupniku Crne Gore pred ESLJP, uz konstataciju da je Vlada navedeni predlog razmotrila i prihvatila, te odlučila kao u dispozitivu rješenja“, pojašnjava se u saopštenju.

Međutim, kako se dodaje, iz tako datog obrazloženja osporenog rješenja, sud nije mogao sa sigurnošću utvrditi razloge i pravni osnov za prestanak mandata tužilje.

Iz suda su ukazali da su u članu 7 i 8 Uredbe o Zastupniku Crne Gore pred ESLJP, ali i u izmijenjenom dokumentu, taksativno navedeni razlozi za prestanak funkcije zastupnika – istekom mandata, ostavkom, ispunjenjem uslova za starosnu penziju, prestankom državljanstva i ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

U istim članovima su kao razlozi za rarješenje sa funkcije zastupnika navedeni nestručno ili nesavjesno vrši svoju funkciju, trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije i nastupi neki od drugih razloga koji ga čini nedostojnim za vršenje funkcije.

„Kako je dispozitivom osporenog rješenja konstatovano da tužilji prestaje mandat zbog stupanja na snagu nove Uredbe o Zastupniku Crne Gore pred ESLJP, što ne može biti razlog za prestanak mandata, Upravni sud je utvrdio da je došlo do povrede pravila postupka i iz člana 22 stav 3 Zakona o upravnom postupku, jer dispozitiv rješenja mora biti potpun i određen i ne smije izazivati nedoumicu kako je stvar riješena“, navodi se u saopštenju.

Iz Upravnog suda su rekli da su navedenim postupanjem Vlade povrijeđena pravila postupka koja se odnose na dispozitiv rješenja iz člana 22 stav 3 Zakona o upravnom postupku i sadržinu obrazloženja iz člana 22 stav 7 istog zakona.

“To je bio razlog da Upravni sud tužbu usvoji i poništi osporeno rješenje”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS