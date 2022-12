Neredi ispred Skupštine, policija upotrijebila suzavac

Podgorica, (MINA) – Učesnici protesta ispred zgrade Skupštine probili su zaštitnu ogradu, nakon čega je policija upotrijebila suzavac.

Kako javlja novinar agencije MINA, nakon što su demonstranti gađali policiju kamenjem i srušili ogradu, policija je uzvratila suzavcem.

Jedan od okupljenih je bakljom gađao policiju.

Razbijeno je i staklo na ulaznim vratima Skupštine u kojoj trenutno nema struje.

Skupština je večeras, glasovima poslanika parlamentarne većine, ponovo usvojila izmjene Zakona o predsjedniku.

