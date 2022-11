Neprihvatljivo da studenti budu isključeni iz procedure izbora rektora

Podgorica, (MINA) – Predložene izmjene Zakona o visokom obrazovanju neprihvatljive su sa stanovišta isključivanja studenata iz procedure izbora rektora državnog univerziteta, saopštili su iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG).

Predsjednik SPUCG Andrej Vukčević kazao je da u krovnom studentskom tijelu smatraju da je nedopustivo da se taj predlog zakona stavlja u skupštinsku proceduru bez konsultovanja Studentskog parlamenta jedinog državnog univerziteta.

On je rekao da je SPUCG prije nepune dvije godine već izrazio jasan i negativan stav po pitanju tog predloga.

Vukčević je kazao da bi usvajanje predloga izmjena zakona, koji je od najvećeg značaja za studentsku populaciju, na taj način, predstavljao opasan presedan i potvrdu da se glas studenata ne uvažava, a što je tužna istina crnogorskog sistema obrazovanja.

On je naveo da se predložene izmjene odnose na izbor rektora državnog univerziteta, odnosno propisuju cjelokupnu izbornu proceduru zaključno sa glasanjem za tu funkciju.

“Pri čemu je predloženo da biračko pravo na izborima za rektora državnog univerziteta ima akademsko osoblje u radnom odnosu na državnom univerzitetu”, navodi se u saopštenju.

Vukčević je kazao da je navedena odredba, dostavljena u formi predloga, povod njihovog saopštenja, jer se mijenjaju pravila za izbor rektora, a studenti, odnosno izabrani studentski predstavnici, isključuju iz istog.

On je podsjetio da su studentski predstavnici, saglasno važećim zakonskim propisima, uključeni u izbor rektora, i to posredstvom delegiranih predstavnika u Senatu kao najvišem akademskom tijelu i Upravnom odboru UCG koji donosi odluku o izboru rektora.

“Predložene izmjene Zakona o visokom obrazovanju smatramo neprihvatljivim sa stanovišta isključivanja studenata iz navedene procedure”, rekao je Vukčević.

Kako je kazao, ukoliko te izmjene budu usvojene u Skupštini, isključivo akademsko osoblje imalo bi pravo glasa za najvažniju funkciju na UCG, što je u suprotnosti sa dosadašnjim zakonskim rješenjem o zastupljenosti studenata u proceduri izbora rektora, ali i uporednom praksom u zemljama Evrope.

“Prethodno navedeni predlog je problematičan i iz razloga što je Zakonom o visokom obrazovanju propisano pravo studenata na zastupljenost najmanje od 20 odsto u odnosu na ukupan broj članova u stručnim organima i organima upravljanja”, naveo je Vukčević.

Vukčević je objasnio da predloženim izmjenama Zakona studenti u konkretnom slučaju izbora rektora gube navedeno pravo, jer su isključeni iz procedure.

“Mnogo značajnije, uporedna praksa drugih evropskih zemalja, Norveške, Portugala, Švedske, Slovenije, Poljske, Mađarske i Španije, pokazuje da ovaj predlog nije u skladu sa evropskom praksom”, rekao je Vukčević.

Kako je naveo, studenti su u svim državama uključeni u proceduru izbora rektora, što pokazuju odredbe statuta univerziteta, kao i zvanični dokumenti usvojeni na ministarskim konferencijama.

Vukčević je istakao da u SPUCG smatraju da studenti zbog brojnosti, činjenice da predstavljaju okosnicu svakog univerziteta, ali i pozivajući se na evropsku praksu, ne smiju da budu isključeni iz bilo koje procedure.

Prema njegovim riječima, student ne smiju da budu isključeni ni iz tijela u kojem se donose odluke, kako na nivou fakulteta, univerziteta, tako i na državnom nivou.

Vukčević je istakao da je naročito neprihvatljivo to da studenti budu isključeni iz tako značajne procedure, kao što je izbor rektora.

“Jer u zavisnosti od personalnog rješenja rukovodioca, ali i njegovih najbližih saradnika, u značajno mjeri zavise i uslovi studiranja, poštovanje i unapređenje studentskog standarda, kao i odluke koje će biti donešene od nadležnih tijela, jer se one uglavnom predlažu od strane rektorskog kolegijuma”, pojasnio je Vukčević.

On je kazao da vjeruju da su jasni razlozi zbog kojih iznose primjedbu na predloženo rješenje.

“Takođe, uvjereni smo da će ova odredba još jednom biti razmotrena, sa posebnom pažnjom, i uz upoznavanje sa uporednom praksom i pravima koja imaju studenti, kao i da će se pronaći rješenje koje će biti značajno bolje od aktuelnog koje je u skupštinskoj proceduri”, dodao je Vukčević.

