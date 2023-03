Neophodne kadrovske i organizacione promjene u policiji

Podgorica, (MINA) – U Upravi policije moraju se izvršiti kadrovske i organizacione promjene, kako bi taj sektor izgradio integritet i uspostavio povjerenje kod građana i međunarodnih partnera, ocijenjeno je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbijednost.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera Dritana Abazovića, danas su načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović upoznali Vijeće sa novim informacijama o tužilačko-policijskoj akciji u borbi protiv organizovanog kriminala.

U saopštenju kabineta, koje je objavljeno na Telegram nalogu Abazovića, navodi se su u toj akciji otkriveni i procesuirani policijski službenici, koji su sarađivali ili bili logistika organizovanim kriminalnim grupama.

“Pored 17 procesuiranih, od kojih su većina policijski službenici, u nastavku akcije, kao što je poznato, uhapšen je vršilac dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala Dejan Knežević”, rekli su iz kabineta premijera.

Kako su dodali, Vijeće je dalo podršku policiji, posebno SPO-u, kao i Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u aktivnostima suzbijanja organizovanog kriminala, a posebno u otkrivanju sprege organizovanih kriminalnih grupa i pripadnika bezbjednosnog sektora.

“Na sjednici je raspravljano o stanju u bezbjednosnom sektoru, sa akcentom na Upravu policije i zaključeno da se moraju izvršiti kadrovske, organizacione i druge promjene, kako bi taj sektor izgradio integritet i uspostavio povjerenje kod građana i međunarodnih partnera”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to što su procesuirani policijski službenici jeste porazno, ali je, prije svega, ljekovito za državu, u kontekstu ozdravljenja državnog aparata i društva.

“Predstavljeni su kratkoročni i dugoročni planovi za Upravu policije, u smislu, između ostalog, uvođenja strogih procedura i kriterijuma za postavljanje policijskih službenika, posebno rukovodećeg kadra”, rekli su iz kabineta premijera.

