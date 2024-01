Nenezić: Spajića ne interesuju simboli države čiji je premijer

Podgorica, (MINA) – Nedopustivo je da je premijeru jedne države svejedno koje će zastave zvaničnici da ističu u kabinetima državnih institucija, kazao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Branislav Nenezić, navodeći da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić suštinski lider parlamentarne većine.

Nenezić je to rekao komentarišući izjavu premijera Milojka Spajića, koji je, upitan da prokomentariše isticanje trobojke u kabinetu Mandića, kazao da se vidi isticanje raznih simbola na raznim stranama, ali da ne želi to da komentariše i da ga to ne interesuje.

„Nedopustivo je da je premijeru jedne države svejedno koje će zastave zvaničnici da ističu u kabinetima državnih institucija“, naveo je Nenezić u reagovanju.

Kako je kazao, s obzirom na funkciju koju pokriva, apsolutno je neprihvatljivo to što Spajić ne daje odgovore na brojna pitanja koja danima preokupiraju crnogorsku javnost.

„Nedostatak mentalnog kapaciteta, kako kažete, vam se ne može zamjeriti, ali nedostatak vremena, kada se radi o pitanjima koja se odnose na poštovanje zakona i Ustava Crne Gore, i te kako može“, rekao je Nenezić.

On je naveo da je Spajić prije nepunih 100 dana stupio na funkciju premijera, tada bez predstavljanja ekspozea.

To je, kako je dodao Nenezić, u tom momentu bio presedan u parlamentarnoj praksi Crne Gore.

„S presedanima i iznenađenjima ste nastavili i od tada, odbijanjem, pa ipak dolaskom na Premijerski sat, sjednicama Vlade telefonskim putem, imenovanjima sa kojima ni članovi Vlade koji glasaju nijesu upoznati, stavljanjem u neravnopravan položaj penzionera, nepoštovanjem prosvjetnih radnika”, naveo je Nenezić.

Prema njegovim riječima, nakon neodgovornih stavova Spajića, jasno je da je iz nekog razloga Mandić suštinski lider parlamentarne većine.

To, kako je kazao Nenezić, samo za sebe dovoljno govori o njenom karakteru.

On je rekao da Spajića niko od novinara ne bi „zasuo“ pitanjima, „da za išta što se dešava u Crnoj Gori ima i da odgovor“.

„Tako i za zastavu, koja je u Skupštinu Crne Gore unesena Vašom zaslugom, jer Vi predvodite parlamentarnu većinu. Ili je ipak tačno da Vi samo izvršavate naredbe, a da rukovodi neko drugi”, naveo je Nenezić u reagovanju.

