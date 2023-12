Nenezić: Spajić zadao dvostruki udarac prosvjetnoj zajednici

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić je, svojim predlogom budžeta za narednu godinu, zadao dvostruki udarac prosvjetnoj zajednici, ocijenili su iz Socijaldemokrata (SD).

Poslanik SD Branislav Nenezić rekao je da način na koji društvo tretira prosvjetne radnike u velikoj mjeri određuje dalji razvoj i napredak tog istog društva.

“Svojim predlogom budžeta za narednu godinu, Spajić zadaje dvostruki udarac prosvjetnoj zajednici”, kazao je Nenezić.

On je rekao da neće biti dogovorenog povećanja plata, koje je trebalo da bude rezultat novog Granskog kolektivnog ugovora, jer ih Spajićev budžet ne registruje.

Nenezić je naveo da, pored toga, prosvjetni radnici koji su radni vijek posvetili edukaciji i vaspitanju crnogorske djece i omladine, imaju samo par desetina EUR veće penzije od minimalne koja će se isplaćivati u narednoj godini.

“Rezultati PISA testiranja su recipročni u odnosu na odnos države prema obrazovnom sistemu i obrazovnim radnicima. Tako da nijesu samo djeca kriva”, kaže se u saopštenju.

