Nenezić: Šaranović poziva Monstat na kršenje Zakona o popisu

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (Monstat) ne smije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) podijeliti podatke sa popisa van onih koji su podijeljeni sa građanima, niti se ti podaci mogu koristiti za eventualnu reviziju biračkog spiska, kazao je poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza, Branislav Nenezić.

On je rekao da izjava ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića u kojoj, na osnovu rezultata popisa, najavljuje reviziju biračkog spiska, nema nikakvog dodira sa realnošću, kao i da bi takav zahtjev MUP-a prema Monstatu predstavljao poziv na kršenje Zakona o popisu stanovništva.

“Ovim ministar, što nas ne čudi, pokazuje da nije ni pročitao Zakon o popisu stanovništva Crne Gore koji u članu 29 jasno kaže da se individualni podaci i upitnici za popis prikupljeni popisom koriste isključivo u statističke svrhe, te da iste Monstat ne može ustupati drugim fizičkim i pravnim licima”, kazao je Nenenzić.

Kako je dodao, Zakonom je definisano i da se navedeni podaci ne mogu koristiti u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti kao dokaz za ostvarivanje prava građana.

“I najvećem pravnom laiku je suština jasna – Monstat ne smije sa MUP-om podijeliti niti jedan podatak više od onoga koje su podijelili sa građanima, niti se navedeni podaci mogu koristiti za eventualnu reviziju biračkog spiska”, istakao je Nenenzić.

On je naglasio da bi bilo kakav zahtjev Šaranovića ka Monstatu tog tipa, bio otvoren poziv direktoru i ostalim odgovornim licima u Monstatu na kršenje Zakona o popisu stanovništva Crne Gore zbog kojeg bi oni, kako je naveo, morali odgovarati.

Nenenzić je rekao da se nada i vjeruje da će MUP vrlo ozbiljno pristupiti reviziji biračkog spiska u cilju eliminisanja birača iz susjedstva koji na nezakonit način posjeduju državljanstvo Crne Gore i neke od drugih država i koji, uprkos toj činjenici, nezakonito ostvaruju svoje biračko pravo u Crnoj Gori.

“Kako je Tužilaštvu već predat materijal ovim povodom, vjerujem da će MUP, u saradnji sa Tužilaštvom koja bi, za razliku od ove sa Monstatom, bila zakonita, ukloniti sva lica koja u Crnoj Gori nezakonito ostvaruju biračko pravo”, rekao je Nenezić.

Kako je dodao, te osobe su u velikoj mjeri promijenile ishod izbora u Podgorici i Kotoru, ali i ranije u Nikšiću i mnogim drugim sredinama u Crnoj Gori, uključujući i parlamentarne i predsjedničke izbore.

