Nenezić: PES-a potvrdio da je Mandić gazda parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) je, inicijativom da se sa dnevnog reda skupštinske sjednice izostavi inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, potvrdio da je on gazda parlamentarne većine, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić.

„Naknadna pamet ili se još jednom pokazuje da je Andrija Mandić “gazda” parlamentarne većine“, naveo je Nenezić na društvenoj mreži X.

Komentarišući tvrdnje PESA-a da aktuelni saziv Skupštine „isporučuje istorijske rezultate“, Nenezić je kazao da je to istina jer se „nikada u istoriji nije desilo da neko sa devet poslanika, rukovodi sa njih 20“.

„Ali još jednom su nas poslanici PES-a uvjerili u suprotno, hvala vam za “ulazak” u istoriju“, naveo je Nenezić.

