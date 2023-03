Nenezić: Nepravilnosti nijesu ugrozile izborni proces

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Crnoj Gori protekao je u mirnoj atmosferi, a brojne nepravilnosti nijesu ugrozile regularnost izbornog procesa, saopštila je izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Ana Nenezić.

Ona je, predstavljajući izvještaj o nadgledanju predsjedničkih izbora, rekla je da su izbori bili konkurenti, bez većih problema u organizaciji, dok su temeljna prava kandidata i birača da slobodno sprovedu svoja prava u najvećem dijelu poštovana.

Kao negativnu praksu, Nenezić je istakla situaciju u Šavniku.

“Nadamo se da će institucije blagovremeno reagovati kako bi se ovakva ponašanja prevenirala u susret drugom krugu izbora”, kazala je ona.

Nenezić je rekla da su izbori održani po pravilima nereformisanog seta izbornih zakona, čiju implementaciju prate problemi koji se ponavljaju iz jednog izbornog ciklusa u drugi.

Kako je navela, sveobuhvatna izborna reforma izostala je zbog nepostojanja političke volje, uprskos najavama parlamentarne većine da će to biti jedan od njihovih ključnih prioriteta po preuzimanju vlasti.

U izvještaju se navodi da Državna izborna komisija (DIK) nije profesionalizovana i da većinu za odlučivanje imaju predstavnici partija koji prilikom donošenja klučnih odluka dominantno prate interese političkih struktura koje zastupaju.

„Nepotpuna transparentost u radu DIK-a, kao i nedostatak javnog prenošenja sjednica, nijesu doprinijeli povećanju javnog povjerenja u proces donošenja odluka“, navela je Nenezić.

Ona je rekla da su predsjednički izbori održani u kontekstu institucionalne krize, uz jaku političku polarizaciju crnogorskog društva, kao i da su postojali visoka zabrinutost od uticaja spoljnih faktora na izborni process i strah od potecijalnih sajber napada.

Predstavnik CeMI-ja u DIK-u Vladimir Simonović rekao je da Komisija prvi put nije dozvolila međunarodnim i domaćim posmatračkim misijama da imaju uvid u prijave kandidata i potpise podrške, usljed pravnog tumačenja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

On je kazao da je DIK utvrdio i objavio preliminarne rezultate izbora u skladu sa zakonskim rokom, ali da je odluka Komisije da omogući biračima da provjere potpise podrške tek nakon potvrđivanja kandidatura zakašnjela i nefunckionalna.

„Jer pored brojnih prijavljenih zlopotreba od građana potvrđena kandidatura se ne može osporiti iako je potencijalno bila zasnovana na nezakonito prikupljenim potpisima podrške“, naveo je Simonović.

On je ukazao da je pet od ukupno deset članova DIK tražilo da se za javnost zatvori sjednica DIK-a na kojoj se raspravljalo o kandidaturi lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića.

“Možemo zaključiti da DIK i dalje nije spreman na potpunu transparentost rada”, dodao je Simonović.

PR koordinatorka CeMI-ja Maja Bjelić je, govoreći o medijima tokom kampanje, ukazala da je medijsko tržište u Crnoj Goro pluralističko i da privatne medije dominantno kontrolišu inostrane strukture, a da od svih televizija sa nacionalnom pokrivenošću samo jedna ima dominatno crnogorsku vlasničku strukturu.

“Na taj način je obezbijeđena viša prisutnost jednog broja kandidata u javnom prostoru”, navela je Bjelić.

Kako je rekla, RTCG je poštovao zakonske uslove i pružio uravnoteženu pokrivenost kampanje svih kandidata.

“Međutim, zastarjeli pristup u koncepciji političkih debata uz rigidnost pravila nijesu dali mogućnost kandidatima da smisleno i suštinski predstave programe, odnosno ukrste direktno argumentr”, kazala je Bjelić.

Ona je rekla da je kampanja je bila konkurentna, fokusirana na ubrzan proces evrospkih integracija i usmjerena na obećanja ekonomskog proseriteta, kao i da su učesnici mogli da vode kampanju slobodno, iako je bila kratka.

Kada je riječ o izbornoj tišini, Bjelić je rekla da je do izražaja došla propaganda političkih partija putem društvenih mreža.

Prema njenim riječima, primjetan je porast skrivenog reklamiranja, odnosno promotivne aktivnosti bez zakonom propisanih obilježja, koji se razlikuju u najvećem dijelu u dnevnim i informativnim emisijama.

Bjelić je istakla da su vjerske zajednice pozivale da se glasa za određene kandidate ili uzdrži od glasanja, iako je to zakonski zabranjeno.

“Jasno je da treba da se uzdrže od učešća u predizbornim aktivnostima predsjedničkih kandidata kao i u miješanja u izborni proces uopšte”, dodala je Bjelić.

Kada je riječ o finansiranju kampanje, Bjelić je rekla da postoje dva zakona o toj oblasti koja su u koliziji, i time se dodatno otežava posao insitucija jer zakon ne precizira da li se prati od početka kampanje ili od potvrđivanja kandidature.

Šef pravnog tima CeMI-ja Ognjen Mitrović rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo koordinacioni tim za praćenje realizacija obaveza te instiucije koje proizilaze iz izbornih zakona, ali da suprotno dosadašnjoj praksi, članovi domaćih posmatračkih misija nijesu bili uključeni.

Kako je rekao, kolizija pravnih normi koje se odnose na početak izborne kampanje onemogućavaju precizno određene kampanje i nadzor insitucija, prevashodno Agencije za sprječavanje korupcije.

„Nedostaci regulatornog okvira imali su negativna uticaj na transparentnost i odgovornost za finansiranje izbornih kampanja, što je dio kandidata koristio kako bi kampanju počeo prije potvrđivanja kandidature i bez otvaranja zasebnog računa za finansiranje kampanje“, rekao je Mitrović.

On je kazao da su nepravilnosti na izborni dan bile brojne, ali da su u najvećem dijelu proistekle iz nepreciznog pravnog odkvira, nesnalaženja članova biračkih odbora.

„Tajnost glasanja bila je djelimičino ugrožena usljed upotrebe elektronskih uređana, brojnih fotografisanja glasačkih listića na biračkim mjestima, vođenja paralelne evidencije predstavnika političkih partija tokom izbornog dana, ali nijesu u bitnom narušile proceduru glasanja“, zaključio je Mitrović.

