Nema smanjenja plata prosvjetarima, ni ukidanja dodataka

Podgorica, (MINA) – Izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru neće biti smanjene plate zaposlenima u prosvjeti, niti će im biti ukinuti dodaci, poručili su iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su kazali da nema govora o smanjenju zarada za 20 do 30 odsto, odnosno o bilo kakvom smanjenju, podsjećajući da je Vlada podržala povećanje zarada zaposlenih u prosvjeti od jula ove godine.

Iz Ministarstva su istakli da se Vlada u kontinuitetu zalaže za poboljšanje standarda i bolji socijalni status prosvjetnih radnika, koji su važna i brojna kategorije zaposlenih u javnom sektoru.

„Namjera Ministarstva finansija je da se bolje uredi oblast zarada u javnom sektoru kako bi se eliminisale postojeće evidentirane neujednačenosti u ovoj oblasti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, kada su u pitanju dodaci na zaradu, cilj da se racionalizacijom brojnih dodataka na zaradu, a nikako njihovim ukidanjem, unaprijedi transparentnost sistema zarada.

„I to na način da se trajni dodatni koeficijenti i dodaci uvedu u osnovni koeficijent, čime će doći do uvećanja osnovnog koeficijenta za visinu dodatka“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da su predstavnici tog resora pripremili polazne osnove za rad Radne grupe u formi radne verzije nacrta Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

„Ovim povodom u Ministarstvu finansija 29. i 30. maja održani su sastanci sa svim članovima radne grupe na kojima je prezentovan predviđeni koncept zakona, u skladu sa preporukama Svjetske banke koje su rezultat detaljne analize i sagledavanja manjkavosti postojeće regulative“, naveli su iz Ministarastva.

Kako su kazali, na sastancima je istaknuta intencija Ministarstva finansija da se izvrši racionalizacija brojnih dodataka na zaradu, što nikako ne znači njihovo ukidanje.

„Naime, decentralizovano pregovaranje o raznim dodacima za različite sektore dovelo je do viših nivoa zarada od onih koji se ogledaju u osnovnim koeficijentima i narušavanja vertikalne pravičnosti u javnom sektoru, kao i netransparentnosti sistema zarada“, pojasnili su iz Ministarstva.

Oni su naveli da su, kada je u pitanju resor prosvjete, na sastanku kom su prisustvovali predstavnici Ministarstva i reprezentativnog sindikata, predstavnici predlagača zakona predložili da se analiziraju mogućnosti uključivanja trajnih dodataka u koeficijente, odnosno uvećanja koeficijenata za pripadajuće trajne dodatke.

Iz Ministarstva su objasnili da su to trajni dodaci za stečena zvanja, odjeljensko starješinstvo, rad u dvije ili više ustanova, rad u kombinovanim odjeljenjima i drugi dodaci utvrđeni granskim kolektivnim ugovorom.

„Takođe je predloženo da dodaci koji ne budu uključeni u koeficijente, ostanu prepoznati i utvrđeni kroz propise kojima se uređuju zarade zaposlenih u oblasti prosvjete“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da na tom sastanku predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović nije imao primjedbi na taj predlog.

„Pa je time i iznenađujuća naknadna reakcija u medijima, a naročito što je bazirana na netačnim navodima o ukidanju dodataka“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da je u pitanju radna verzija teksta Zakona koja je podložna izmjenama i koja će se uobličiti kroz rad radne grupe.

„Stoga je preuranjeno informisanje javnosti o rješenjima koja se razmatraju i koja nijesu konačna“, naglasili su iz Ministarstva.

Oni su pozvali sve članove radne grupe, a posebno predstavnike sindikata koji se prethodnih dana ovim povodom oglašavaju u medijima, da se uzdrže od medijskih izjava koje sadrže netačne navode i interpretacije predloženih zakonskih rješenja, kako ne bi dezinformisali i zabrinjavali javnost i zaposlene čije interese zastupaju.

„Još jednom apelujemo na sve članove pomenute radne grupe, da daju konstruktivan doprinos u izradi teksta Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u cilju sistemskog uređenja ove oblasti“, zaključuje se u saopštenju.

