Nema procjene uticaja dok se ne obnovi priroda na opožarenom zemljištu

Podgorica, (MINA) – Agencija za zaštitu životne sredine će, za svaku procjenu uticaja na opožarenim zemljištima, zahtijevati nulto stanje biodiverziteta, a proces izdavanja takvog tipa dozvole trajaće najmanje pet do deset godina.

Iz Agencije su podsjetili da je Zakonom o šumama jasno navedeno da je u šumi, na šumskom zemljištu i goletima zabranjena gradnja privremenih i trajnih objekata, osim onih u funkciji gazdovanja šumama i divljači.

„Obavještavamo javnost da će za svaku procjenu uticaja na opožarenim zemljištima biti zahtijevano nulto stanje biodiverziteta“, objavljeno je na Fejsbuk /Facebook/ stranici Agencije.

Kako su naveli, proces izdavanja takvog tipa dozvole trajaće najmanje pet do deset godina, dok se ne obnovi vegetacija i živi svijet na opožarenom zemljištu i ono ne bude vraćeno u pređašnje stanje, gdje to bude moguće.

„Gdje se ne obnovi biodiverzitet, Agencija neće davati saglasnosti na procjene uticaja na životnu sredinu“, kaže se u saopštenju.

Iz Agencije su pojasnili da je suština procjene uticaja da se na adekvatan način procijene svi mogući uticaji na životnu sredinu, a to, kako su kazali, nije moguće dok se ne obnovi stanište.

